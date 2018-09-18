На днях к сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из частных домов. Там сработала сигнализация. Прибывших работников вневедомственной охраны встретила хозяйка жилья. Она рассказала, что в доме спит неизвестный мужчина.

Незваным гостем оказался вор-домушник. Он залез в дом через окно. …