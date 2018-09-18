В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 3000 рублей, за гражданское нарезное оружие – 6000. Аналогичная сумма причитается за пистолет или револьвер, за добровольно сданный автомат или пулемет выплата составит 12 000 рублей.
Как отмечает региональное управление Росгвардии, с начала года граждане сдали 13 единиц незарегистрированного оружия и 3 тысячи патронов. Общая сумма выплаченного вознаграждения составила 53 тысячи рублей.
Алгоритм сдачи нелегального оружия следующий. Гражданин добровольно сдает найденные (хранящиеся) у него предметы вооружения в близлежащий орган внутренних дел, пишет там заявление о добровольной сдаче, прикладывает к заявлению копию паспорта, ИНН и номер расчетного счета (если хочет получить денежное вознаграждение безналичным путем).
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