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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

Экс-руководитель «Управления капитального строительства» Самары премировал жену за рождение ребенка

В городском УМВД возбудили уголовное дело из-за растраты в муниципальном бюджетном учреждении Самары «Управление капитального строительства». Дело завели после получения результатов прокурорской проверки.

Выяснилось, что бывший руководитель учреждения выписал своей жене, которая работала вместе с ним, незаконную материальную помощь в 
18 сентября 2018, 05:15
В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение огнестрельного оружия. С соответствующей инициативой в федеральный парламент намерены выйти депутаты Самарской Губернской Думы. Суть предлагаемых поправок в ФЗ «Об оружии» состоит в том, чтобы сделать невозможной его покупку для людей, 

13 сентября 2018, 09:08
В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги

В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги

С начала этого сезона самарский футбольный клуб «Крылья Советов» смог подписать, не считая мелких, уже три крупных соглашения о спонсорстве - с букмекерской компанией, производителем газированных напитков и сетью предприятий быстрого питания. Суммы не разглашаются, но по оценкам экспертов речь 

11 сентября 2018, 10:17
Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков

За 7 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе возбудили 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. С должников удалось взыскать почти 34 миллиона рублей. Сейчас в области продолжается акция «Собери ребенка в школу», во время которой приставы работают 
10 сентября 2018, 05:02
Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Не слишком удачная шутка привела жителя Великобритании в тюремную камеру. Житель города Блэкпул Ли Форд позвонил своей беременной девушке Зои Дойль, сказал, что его похитили, и попросил перевести на счет «злоумышленникам» 80 фунтов. После недолгих раздумий Зои выполнила требование и 
10 сентября 2018, 12:33
Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудники самарского ОМОНа остаются начеку даже во время отдыха. На днях прапорщик Алексей С., находившийся во дворе своего дома, увидел, как из подъезда с криками о помощи выбегает сосед. На его руке и спине виднелись окровавленные следы от ножевых ударов. 

23 августа 2018, 10:59
Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.

Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.

Помимо теории, участники 

20 августа 2018, 01:10
«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары

«Арсенал дома»: более 30 пулеметов и ружей хранил житель Самары

Сотрудники УФСБ Самарской области изъяли у жителя областной столицы целый арсенал оружия и боеприпасов. Склад нашли дома у 54-летнего мужчины. Он хранил в своем жилище пулемет «Максим», пистолет-пулемет УЗИ, пистолет-пулемет ППС, винтовки «Маузер», мелкокалиберные револьверы иностранного производства, нарезные и гладкоствольные 
16 августа 2018, 09:28
Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

Откушал чарку: в Сызрани вор-домушник влез в дом, напился коньяка и «отключился»

На днях к сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из одного из частных домов. Там сработала сигнализация. Прибывших работников вневедомственной охраны встретила хозяйка жилья. Она рассказала, что в доме спит неизвестный мужчина.

Незваным гостем оказался вор-домушник. Он залез в дом через окно. 

15 августа 2018, 03:01
За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок

За переделку сигнального оружия в боевое тольяттинец получил условный срок

В Самарской области осудили жителя Тольятти Николая Сидорова. Мужчину задержали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности по подозрению в том, что он занимается кустарной переделкой оружия под стрельбу боевыми патронами.

Обыск в квартире Сидорова прошел в марте. В итоге в руках 

7 августа 2018, 12:58
Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется 
6 августа 2018, 12:53
Депутаты рассмотрят поправки в закон

Депутаты рассмотрят поправки в закон "Об оружии"

В Государственную Думу был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», который направлен на развитие оружейной отрасли в России.

Как пояснил один из авторов законопроекта, Председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, Президент 

27 июля 2018, 09:27
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