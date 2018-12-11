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В блогах: о пробках
Журналист Евгений Курдов в "Фейсбуке" рассуждает на одну из вечных тем: о пробках и причинах их появления. "Сегодня по пути на работу застрял на въезде в Самару на Южном шоссе, - пишет автор. - Как оказалось, пробку создали доблестные …
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11 декабря 2018, 10:04
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В блогах: осторожно, злая собака!
"В селе Узюково по улицам гуляет алабай, будьте осторожны", - пишет один из участников сообщества "Типичный Тольятти" соцсети "ВКонтакте", выложивший видео нападения, записанное камерой наблюдения. "Мой отец из-за этой собаки пострадал, - рассказывает автор. - Ладно, он от нее …
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11 декабря 2018, 09:46
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В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной
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11 декабря 2018, 06:11
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Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша
Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
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11 декабря 2018, 04:44
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Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека
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10 декабря 2018, 09:39
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Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом
Мэрия Тольятти согласилась до 15 декабря заплатить агрофирме "Нива" почти 86 млн рублей за землю под городским кладбищем. Многолетний конфликт удалось разрешить. Арбиражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между администрацией Автограда и компанией. Согласно судебному вердикту, "Нива" получит деньги …
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7 декабря 2018, 10:35
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Что ждет российскую экономику в ближайшее время?
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7 декабря 2018, 10:25
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«Основная часть - на социалку»: депутаты приняли бюджет Самары на 2019 год
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7 декабря 2018, 08:17
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При принятии бюджета Самарской области поступило 429 поправок от депутатов
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6 декабря 2018, 10:28
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Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении
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6 декабря 2018, 12:05
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В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год
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6 декабря 2018, 11:26