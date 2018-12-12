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В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019
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11 декабря 2018, 05:54
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Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша
Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
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11 декабря 2018, 04:44
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Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека
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10 декабря 2018, 09:39
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Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом
Мэрия Тольятти согласилась до 15 декабря заплатить агрофирме "Нива" почти 86 млн рублей за землю под городским кладбищем. Многолетний конфликт удалось разрешить. Арбиражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между администрацией Автограда и компанией. Согласно судебному вердикту, "Нива" получит деньги …
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7 декабря 2018, 10:35
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Экс-президент «АвтоВАЗа» стал совладельцем УК аэропорта Жуковский
Бывший президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин стал совладельцем управляющей компании подмосковного аэропорта Жуковский. Это произошло после того, как «Юнайтед Эйрпортс Менеджмент», которая владела 75 процентами акций УК, продала Алешину 22,5 процента, сохранив за собой контрольный пакет. Сумма сделки не раскрывается. Доля …
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5 декабря 2018, 11:43
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В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей
Сотрудники Самарского управления Росрыболовства начали выписывать первые штрафы за незаконный вылов рыбы по действующим с середины ноября увеличенным тарифам. Они выросли десятикратно, а итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов.
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5 декабря 2018, 10:25
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Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения
Полоса невезения… Управление ФАС по Самарской области оштрафовало на 5 тысяч рублей муниципальное предприятие "Парки Самары" из-за отсутствия чертежей для монтажа нового колеса обозрения. Построенный, но до сих пор не введенный в строй аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как сообщает антимонопольная …
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8 ноября 2018, 08:43
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В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям
Прокуратура Ленинского района побывала с проверкой в муниципальном бюджетном учреждении «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства». Ранее к представителям ведомства обратился житель Самары.
Он рассказал, что еще 23 июля в учреждение написали старшие по домам № 236 по улице …
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31 октября 2018, 10:50
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В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф
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30 октября 2018, 10:58
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Молдавское вино объявят вне закона?
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10 сентября 2013, 05:45
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Российская инфляция в 15 раз превысила среднюю по Европе
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26 августа 2013, 12:06