В Роспотребнадзоре всерьез озабочены качеством поставляемого в Россию молдавского вина. И это может повлечь за собой наложение запрета на его импорт. И вполне вероятно, что это произойдет уже сегодня. Этого не исключает главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его …