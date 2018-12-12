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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

В Тольятти в окончательном чтении приняли бюджет-2019

Во вторник, 11 декабря, на заседании думы Тольятти был во втором чтении принят бюджет города на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Основные параметры главного финансового документа изменились. Общий объем доходов увеличился на 394, 5 тысяч рублей и 
11 декабря 2018, 05:54
Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
11 декабря 2018, 04:44
Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Вывоз мусора в Самарской области обойдется в 117 рублей с человека

Региональное Министерство энергетики и ЖКХ опубликовало тариф на услуги регионального оператора по вывозу мусора. В первом полугодии он составит 598 рублей, во втором — 627. В сумму заложены расходы на транспорт, обработку и утилизацию отходов, а также плата за негативное 
10 декабря 2018, 09:39
Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом

Конец кладбищенскому скандалу: мэрия Тольятти рассчитается за землю под городским погостом

Мэрия Тольятти согласилась до 15 декабря заплатить агрофирме "Нива" почти 86 млн рублей за землю под городским кладбищем. Многолетний конфликт удалось разрешить. Арбиражный суд Самарской области утвердил мировое соглашение между администрацией Автограда и компанией. Согласно судебному вердикту, "Нива" получит деньги 
7 декабря 2018, 10:35
Экс-президент «АвтоВАЗа» стал совладельцем УК аэропорта Жуковский

Экс-президент «АвтоВАЗа» стал совладельцем УК аэропорта Жуковский

Бывший президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин стал совладельцем управляющей компании подмосковного аэропорта Жуковский. Это произошло после того, как «Юнайтед Эйрпортс Менеджмент», которая владела 75 процентами акций УК, продала Алешину 22,5 процента, сохранив за собой контрольный пакет. Сумма сделки не раскрывается. Доля 
5 декабря 2018, 11:43
В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей

В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей

Сотрудники Самарского управления Росрыболовства начали выписывать первые штрафы за незаконный вылов рыбы по действующим с середины ноября увеличенным тарифам. Они выросли десятикратно, а итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов. 
 
Инспектор Самарского управления Росрыболовства достаёт из 
5 декабря 2018, 10:25
Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения

Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения

Полоса невезения… Управление ФАС по Самарской области оштрафовало на 5 тысяч рублей муниципальное предприятие "Парки Самары" из-за отсутствия чертежей для монтажа нового колеса обозрения. Построенный, но до сих пор не введенный в строй аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как сообщает антимонопольная 
8 ноября 2018, 08:43
В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям

В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям

Прокуратура Ленинского района побывала с проверкой в муниципальном бюджетном учреждении «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства». Ранее к представителям ведомства обратился житель Самары.

Он рассказал, что еще 23 июля в учреждение написали старшие по домам № 236 по улице 
31 октября 2018, 10:50
В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф

В Самарской области автоледи «наездила» на 101 штраф

В Самарской области автоледи оплатила 101 штраф за нарушение правил дорожного движения. Правда, сделала она это только после того, как лишилась на время водительских прав.

Жительнице Большечерниговского района выписали 101 штраф, но она не спешила их оплачивать. Госавтоинспекция передала 
30 октября 2018, 10:58
Молдавское вино объявят вне закона?

Молдавское вино объявят вне закона?

В Роспотребнадзоре всерьез озабочены качеством поставляемого в Россию молдавского вина. И это может повлечь за собой наложение запрета на его импорт. И вполне вероятно, что это произойдет уже сегодня. Этого не исключает главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его 

10 сентября 2013, 05:45
Российская инфляция в 15 раз превысила среднюю по Европе

Российская инфляция в 15 раз превысила среднюю по Европе

Инфляция в России по состоянию на конец июля в 14,7 раза превысила среднеевропейскую по сравнению с декабрем 2012 года, набрав за этот период 4,4% против 0,3% в среднем по странам Евросоюза, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

В июле, 

26 августа 2013, 12:06
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