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Материалы по теме:

Свинка Пеппа вступила в схватку с самарскими бизнесменами

Свинка Пеппа вступила в схватку с самарскими бизнесменами

Необычную серию дел рассмотрел областной арбитражный суд. Правообладатель всемирноизвестного бренда Peppa Pig - британская компания Entertainment One UK Limited - судилась с предпринимателями из-за нарушения авторских прав. Согласно материалам на сайте арбитража, самарцы незаконно использовали знаменитую свинку. В частности, продавали 

1 июня 2018, 03:56
Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

В Самарской области местного жителя осудили за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября Анатолий Крючков вместе с 8 сообщниками забил до смерти двоих мужчин. Преступление произошло в лесополосе около 

1 июня 2018, 09:13
Суд признал Алексея Титова банкротом

Суд признал Алексея Титова банкротом

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал банкротом Алексея Титова. Речь идет о бывшем бенефициаре самарского банка «Солидарность», сыне экс-губернатора региона Константина Титова. С иском о введении процедуры несостоятельности в отношении Титова-младшего обратился известный самарский бизнесмен Сергей Ракитин. Он потребовал вернуть 

31 мая 2018, 11:42
Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова

Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова

Самарский областной Арбитражный суд прекратил производство по делу о несостоятельности экс-гендиректора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова. Такое сообщение появилось на портале федерального реестра сведений о банкротстве. Причины пока не уточняются. Напомним, банкротом Кулаков был признан в ноябре прошлого года. В отношении него 

30 мая 2018, 03:15
Дело бывшего замглавы Самары Сергея Рубакова ушло в суд

Дело бывшего замглавы Самары Сергея Рубакова ушло в суд

В Самаре передано в суд уголовное дело бывшего замглавы города и экс-руководителя департамента градостроительства  Сергея Рубакова. Самарская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бывшего чиновника обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 
22 мая 2018, 12:27
В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары

В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары

В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения более полумиллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела самарского УМВД из Кировского района. Подозреваемая – женщина 1977 года рождения, руководитель одного из подразделений страховой компании. По версии следствия, 

22 мая 2018, 10:43
21-летняя мать оставила в ванне 10-месячного сына, и он утонул

21-летняя мать оставила в ванне 10-месячного сына, и он утонул

В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту гибели грудного ребенка. Трагедия произошла 15 мая около восьми часов утра в доме на улице Физкультурной. Тело 10-месячного малыша нашли в ванной в одной из квартир. Уголовное дело возбуждено Советским межрайонным следственным 
16 мая 2018, 12:56
В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии произошел курьезный случай с криминальным оттенком: полицейские задержали в Бриндизи наркодилера, который гулял в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). Его машину остановили для стандартной проверки. Мужчина вызвал подозрения у силовиков, но не из-за футболки, а по причине беспокойного 
14 мая 2018, 07:28
Во время ЧМ-2018 все посылки будут тщательно досматривать

Во время ЧМ-2018 все посылки будут тщательно досматривать

В Самаре во время ЧМ-2018 по футболу будут тщательно досматривать все посылки и бандероли. Сотрудников почты обяжут выявлять в них запрещенные вещества или предметы. Поэтому корреспонденцию перед отправкой нужно будет предъявлять в открытом виде. Кроме того, «Почта России» рекомендует клиентам 

3 мая 2018, 09:03
У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем

У итальянского почтальона нашли более полутонны украденных писем

У почтальона итальянского города Виченца обнаружили более полутонны недоставленной корреспонденции. Мужчина занимался тем, что последние 8 лет носил чужие письма к себе домой.

О странной любви почтальона к коллекционированию стало известно после того, как тревогу забили местные волонтеры. Они 
30 января 2018, 07:37
В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло

В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника почтовой службы, который, по версии следствия, подменил содержимое посылки. В результате клиент почты вместе заказанного в Сети телефона получил мыло. Подозреваемому 30 лет. Его обвиняют в краже. Уголовное дело направлено в 

22 декабря 2017, 11:15
Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Крупную партию сильнодействующих веществ изъяли на почте в Новокуйбышевске

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Посылка с препаратами общим весом более полкило изъята в почтовом отделении Новокуйбышевска.
 
«Дистанционно посредством переписки на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет неустановленное лицо приобрело в Республике Беларусь препараты, содержащие 

19 октября 2017, 07:08
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