В Тольятти прокуратура Комсомольского района направила в суд уголовное дело в отношении начальника почтового отделения поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». 22-летнюю женщину, жительницу Автограда обвиняют в присвоении вверенного ей чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, он присваивала деньги клиентов, которые платили на почте за услуги ЖКХ. Всего в деле 10 эпизодов. Сумма ущерба превышает 190 тысяч рублей. Дело будет рассматривать Комсомольский районный суд Тольятти.
«По версии следствия, К., занимая должность начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка, в период с сентября по октябрь 2017 года принимала от жителей Комсомольского района денежные средства в счет оплаты коммунальных услуг и выдавала последним платежные документы – кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты. Полученные денежные средства К. вносила в кассу, а в последующем, используя свое служебное положение, вносила в компьютерную программу заведомо ложные сведения об отмене и возврате платежей», - указано в сообщении прокуратуры Комсомольского района города Тольятти.
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