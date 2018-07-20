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500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре
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19 июля 2018, 10:49
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За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары
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19 июля 2018, 08:41
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Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти
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18 июля 2018, 04:43
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Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре
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18 июля 2018, 07:58
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Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары
В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России. Этого человека подозревают в получении взятки.
По версии следствия, с декабря 2017 …
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16 июля 2018, 11:08
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На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары
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16 июля 2018, 10:47
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В Самаре сотрудники ФСБ задержали женщину-адвоката с крупной суммой денег
В Самаре сотрудники ФСБ задержали адвоката филиала №29 Самарской областной коллегии адвокатов. Женщину подозревают в крупном мошенничестве. По данным силовиков, у подозреваемой изъяли 1 миллион 75 тысяч рублей, и другие предметы, свидетельствующие о ее противоправной деятельности.
По версии оперативников, гражданка «А» …
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26 января 2018, 10:00
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В Тольятти женщина-адвокат осуждена за мошенничество на 500 тыс. рублей
В Тольятти суд вынес приговор женщине-адвокату, которая мошенническим путем получила 500 тысяч рублей. Деньги она получила от жительницы Тольятти, муж которой стал фигурантом уголовного дела. Дама-юрист пообещала посодействовать гражданке, чтобы ее супругу смягчили наказание. Махинацию выявили сотрудники регионального управления ФСБ. …
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19 января 2018, 01:44
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В Самаре похоронят известного адвоката
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24 июля 2017, 12:12
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Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса
В Тольятти при получении полумиллиона рублей задержана женщина-адвокат, которая обещала супруге подсудимого наркоторговца решить вопрос о смягчении приговора. С поличным защитницу-обманщицу взяли в ходе оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками управления ФСБ по Самарской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности женщины-юриста. Материалы …
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31 мая 2017, 09:17