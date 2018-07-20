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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре

500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре

В губернском центре завершено расследование в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска отдела полиции № 5 У МВД России по городу Самаре. Силовика обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в сентября 2017 года подозреваемый 
19 июля 2018, 10:49
За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары

За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары

В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Ленинского района Самары по финансово-экономическим вопросам. Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года мужчина в 
19 июля 2018, 08:41
Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти

Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела в отношении старшего преподавателя одного из университетов города.  Эту женщину обвиняют в получении взяток. 

По версии следствия,  в мае 2018 года она взяла  у двух студентов более 80 тысяч рублей. Деньги были платой 
18 июля 2018, 04:43
Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре

Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 (Октябрьский район) регионального управления МВД и 30-летнего местного жителя. Этих людей обвиняют в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в 2017 году один 
18 июля 2018, 07:58
Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары

Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России. Этого человека подозревают в получении взятки.

По версии следствия, с декабря 2017 
16 июля 2018, 11:08
На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

В Самаре будут судить заведующую муниципальным детским садом, которую обвиняют в даче взятке.

По версии следствия, с октября 2014 по март 2017 года эта женщина передавала сотрудникам департамента образования администрации Самары взятки. Деньги поступали от нее в несколько приемов, 
16 июля 2018, 10:47
В Самаре сотрудники ФСБ задержали женщину-адвоката с крупной суммой денег

В Самаре сотрудники ФСБ задержали женщину-адвоката с крупной суммой денег

В Самаре сотрудники ФСБ задержали адвоката филиала №29 Самарской областной коллегии адвокатов. Женщину подозревают в крупном мошенничестве. По данным силовиков, у подозреваемой изъяли 1 миллион 75 тысяч рублей, и другие предметы, свидетельствующие о ее противоправной деятельности.

По версии оперативников, гражданка «А» 

26 января 2018, 10:00
В Тольятти женщина-адвокат осуждена за мошенничество на 500 тыс. рублей

В Тольятти женщина-адвокат осуждена за мошенничество на 500 тыс. рублей

В Тольятти суд вынес приговор женщине-адвокату, которая мошенническим путем получила 500 тысяч рублей. Деньги она получила от жительницы Тольятти, муж которой стал фигурантом уголовного дела. Дама-юрист пообещала  посодействовать гражданке, чтобы ее супругу смягчили наказание. Махинацию выявили сотрудники регионального управления ФСБ. 

19 января 2018, 01:44
В Самаре похоронят известного адвоката

В Самаре похоронят известного адвоката

Сегодня в Самаре хоронят известного адвоката, сына президента Палаты адвокатов Самарской области - Илью Бутовченко. Он погиб в результате несчастного случая. Его гидроцикл столкнулся с моторной лодкой, которая везла с острова на большую землю отдыхающих. Это случилось в субботу около 

24 июля 2017, 12:12
Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса

Дело на полмиллиона: по итогам оперативного эксперимента ФСБ в Тольятти задержана адвокатесса

В Тольятти при получении полумиллиона рублей задержана женщина-адвокат, которая обещала супруге подсудимого наркоторговца решить вопрос о смягчении приговора. С поличным защитницу-обманщицу взяли в ходе оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками управления ФСБ по Самарской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности женщины-юриста. Материалы 

31 мая 2017, 09:17
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