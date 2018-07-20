На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары



По версии следствия, с октября 2014 по март 2017 года эта женщина передавала сотрудникам департамента образования администрации Самары взятки. Деньги поступали от нее в несколько приемов, … В Самаре будут судить заведующую муниципальным детским садом, которую обвиняют в даче взятке.По версии следствия, с октября 2014 по март 2017 года эта женщина передавала сотрудникам департамента образования администрации Самары взятки. Деньги поступали от нее в несколько приемов,