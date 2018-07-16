3
37
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
14 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Бывший депутат гордумы Владимир Сюсин не выйдет по УДО

Бывший депутат гордумы Владимир Сюсин не выйдет по УДО

В Куйбышевском районе Самары прошло рассмотрение прошения бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина об условно-досрочном освобождении. Служители Фемиды решили отклонить ходатайство. Защита бывшего парламентария уже заявила о том, что намерена обжаловать решение, сообщает 63.ru.

Напомним, Владимира Сюсина осудили за 
5 июля 2018, 02:15
Самарские чиновники не смогли обжаловать штраф ФАС

Самарские чиновники не смогли обжаловать штраф ФАС

В Самаре Ленинский районный суд оставил в силе постановление УФАС по Самарской области о наложении штрафа на общую сумму 180 тысяч рублей в отношении трех членов аукционной комиссии гордепартамента управления имуществом мэрии Самары. На действия чиновников пожаловалась компания «ВТБ - 

4 июля 2018, 04:52
На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти

На 2 млн рублей за взятку в 250 тысяч оштрафовали чиновницу в Тольятти

Начальник отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности мэрии Тольятти Наталья Соболева признана виновной в получении взятки. Такое решение вынес суд Центрального района города. Как сообщает региональное управление следственного комитета, 19 октября прошлого года главный специалист того же департамента Сергей Айдашкин, 

3 июля 2018, 11:20
Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

В Сызранском городском суде рассмотрели дело об избиении местной жительницы. Все произошло 11 июня. Между потерпевшей и ее супругом по неизвестной причине возник конфликт. В итоге, муж избил свою вторую половину. Медики диагностировали у женщины кровоподтеки и ссадины.

На 
2 июля 2018, 11:49
Экстремисты собирались сорвать ЧМ-2018 по футболу в Самаре

Экстремисты собирались сорвать ЧМ-2018 по футболу в Самаре

В Самаре сотрудники правоохранительных органов пресекли планы экстремистов сорвать матчи ЧМ-2018 по футболу, говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации. Осуществить задуманное злоумышленники намеревались с помощью самарских футбольных фанатов из радикальной группировки «Тойс», признанной экстремистской в 2017 году. 
18 апреля 2018, 11:18
Итальянский отшельник стал звездой интернета

Итальянский отшельник стал звездой интернета

79-летний отшельник из Италии по имени Мауро Моранди стал настоящей звездой интернета. Онлайн-дневники о его жизни, размещенные в соцсетях, собрали тысячи подписчиков. Многие из них приезжают на остров, чтобы лично познакомится с их автором.

Мауро Моранди поселился на острове 
25 марта 2018, 03:38
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список 

19 марта 2018, 05:37
За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся 

15 марта 2018, 01:39
За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

5% от ее заработка будут уходить в доход государству.
2 марта 2018, 10:54
Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое

Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое

Сотрудники популярной социальной сети Twitter рассказали о появлении новой функции, дающей возможность размещать в микроблоге сообщения на 280 символов. Это в два раза превышает существующий лимит. Информация об этом распространена на официальном аккаунте.
О планах поднять лимит знаков на 100% 

8 ноября 2017, 10:09
За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

За ложь в соцсетях у самарцев будут забирать до 5 миллионов рублей

В Госдуму внесен законопроект о денежном взыскании за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях. Согласно документу, физлиц в этом случае будут наказывать штрафами от 3 до 5 млн рублей, юрлиц - от 30 до 50 млн. Речь идет о 

13 июля 2017, 12:04
Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Железные нервы: Спокойно стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Канадец Теюнис Весселс, безмятежно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и социальных сетей. Об этом рассказывают зарубежные информагентства.
Снимки сделала супруга Весселса - Сесилия. Как она отмечает, муж хорошо знал о торнадо, но абсолютно не переживал по этому 

5 июня 2017, 03:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх