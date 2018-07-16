Неосторожное поведение в социальных сетях привело жителя Самары на скамью подсудимых. По версии следствия, с 2013 по 2016 год мужчина размещал в интернете призывы к терроризму, а также информацию, унижающую людей, и возбуждающую ненависть по национальному признаку.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения, сообщает региональное СУ СК РФ.
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Напомним, Владимира Сюсина осудили за …
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