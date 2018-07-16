Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани В Сызранском городском суде рассмотрели дело об избиении местной жительницы. Все произошло 11 июня. Между потерпевшей и ее супругом по неизвестной причине возник конфликт. В итоге, муж избил свою вторую половину. Медики диагностировали у женщины кровоподтеки и ссадины.



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