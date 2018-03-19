В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список экстремистских материалов.
На нарушителя завели административное дело по статье «Массовое распространение экстремистских материалов». После рассмотрения материалов в суде молодому человеку был назначен штраф в 1 тысячу рублей, сообщает прокуратура Самарской области.
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