Жуткий случай произошел 21 июня в Красноглинском районе Самары Примерно в 9 часов вечера 69-летняя женщина пришла домой сильно пьяной. По неизвестной причине она начала бить 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь. После этого женщина подошла к ней и перебросила через перила. Малышка рухнула на землю с высоты третьего этажа и получила множество травм. Соседи сразу вызвали «скорую». За жизнь ребенка борются врачи.
Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на убийство малолетнего ребёнка», продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой …
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21 июня 2018, 09:56
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Как сообщает 63.ru, жертвой неизвестного злоумышленника …
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19 июня 2018, 12:59
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В Самарской области следователи направили в суд уголовное дело об убийстве шуруповертом пожилой пары. Преступление было совершено осенью 2017 года в Жигулевске. Тела супругов-пенсионеров, на которых были обнаружены множественные раны, нашли в квартире дома, где они проживали. Как сообщалось ранее, …
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6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре
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4 июня 2018, 04:02
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В присвоении денег клиентов обвинили сотрудницу почты в Тольятти
В Тольятти прокуратура Комсомольского района направила в суд уголовное дело в отношении начальника почтового отделения поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». 22-летнюю женщину, жительницу Автограда обвиняют в присвоении вверенного ей чужого имущества, совершенном с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 …
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4 июня 2018, 01:57
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Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
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25 мая 2018, 10:56
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В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»
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23 мая 2018, 05:27
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Дело бывшего замглавы Самары Сергея Рубакова ушло в суд
В Самаре передано в суд уголовное дело бывшего замглавы города и экс-руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Самарская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бывшего чиновника обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в …
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22 мая 2018, 12:27
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В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения более полумиллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела самарского УМВД из Кировского района. Подозреваемая – женщина 1977 года рождения, руководитель одного из подразделений страховой компании. По версии следствия, …
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22 мая 2018, 10:43
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Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани
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22 мая 2018, 09:48
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Страшная трагедия в Самаре: 10-месячный ребенок опрокинул на себя чайник и насмерть обварился кипятком
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7 февраля 2018, 07:31
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В эти минуты проходит заседание правительства Самарской области. На повестке дня несколько вопросов, в том числе ряд принципиальных. В частности, будет установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области для осуществления ежемесячной денежной доплаты на третьего и последующего ребенка. Кроме того, …
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13 декабря 2017, 11:17