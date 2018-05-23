В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в отдел ГИБДД самарец 1960 года рождения рассказал, что 14 мая ехал на машине с собственным внуком из магазина домой. У водителя был груз, который выходил за пределы салона, и внук, сидя на заднем сиденье, держал этот груз. Как ребенок оказался в багажнике, автомобилист не заметил.
«С нарушением водитель согласился и 22 мая 2018 года был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 3000 рублей», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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