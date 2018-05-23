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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

Renault Russia экспортировала в Алжир 30-тысячный кузов производства АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба французского автопроизводителя. Полностью сваренное и окрашенное изделие предназначено для автомобиля Renault Logan, который собирают на алжирском заводе концерна в Оране. Проект по экспорту кузовов в Алжир стартовал в декабре 2016 

22 мая 2018, 07:01
АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

В июле этого года АВТОВАЗ завершит производство автомобилей LADA Priora в кузове седан. Вместе с ней будет прекращена сборка текущего поколения моделей Kalina и Granta, сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на «Ведомости».

В скором времени автогигант должен приступить к 
22 мая 2018, 03:40
Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, 
22 мая 2018, 09:48
В России подорожали автомобили Datsun

В России подорожали автомобили Datsun

Специалисты аналитического агентства Автостат зафиксировали повышение российских цен на автомобили марки Datsun. Подорожание коснулось седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO всех модификаций на 10-12 тысяч рублей.


Цена Datsun on-DO с двигателем 1,6 литра в самой бюджетной 
21 мая 2018, 11:23
В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом

В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом

В России падают продажи автомобилей премиум-класса с пробегом. По данным агентства Автостат, за первый квартал 2018 года в стране были реализованы 108,4 таких машин. Эта цифра на 3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Самой популярной премиальной маркой 
18 мая 2018, 10:34
Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары

Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары

В Самаре на Красноглинском шоссе установят новые камеры фиксации нарушений ПДД. Сроки, когда они начнут работать, пока не называют. Известно, что камеры появятся на шести участках дороги: у перекрестка с улицей Ногина, возле остановки «Дома ЭМО», на 31 километре, в 
17 мая 2018, 04:35
Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

Руководитель ГИБДД Самарской области Игорь Антонов покинул свой пост

14 мая в структуре областной ГИБДД произошли изменения. Пост руководителя инспекции покинул Игорь Антонов. В качестве причины называется выход офицера на пенсию. В понедельник Игорь Антонов собрал своих подчиненных и сообщил о решении, сообщает 63.ru.

Исполнять обязанности начальника 
14 мая 2018, 10:38
В Самаре четверо полицейских оказались в больнице после нападения друзей нарушителя

В Самаре четверо полицейских оказались в больнице после нападения друзей нарушителя

Вчера, 1 мая, в Самаре было совершено нападение на сотрудников полиции. Инспекторы ГИБДД пытались остановить вазовскую легковушку, которой управлял пьяный водитель.
 
Нарушителя все же остановили на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградской. Пока оформляли протокол, пассажиры автомобиля, по версии полицейских, 

2 мая 2018, 02:10
Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь 

20 апреля 2018, 11:49
Страшная трагедия в Самаре: 10-месячный ребенок опрокинул на себя чайник и насмерть обварился кипятком

Страшная трагедия в Самаре: 10-месячный ребенок опрокинул на себя чайник и насмерть обварился кипятком

Следственный комитет проводит проверку по факту трагической гибели 10-месячного ребенка в Самаре. ЧП произошло в одной из квартир, расположенной в Промышленном районе столицы губернии. При неизвестных обстоятельствах малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Он получил обширные ожоги тела и 

7 февраля 2018, 07:31
Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка

Самарским семьям изменят размер доплаты за третьего и последующего ребенка

В эти минуты проходит заседание правительства Самарской области. На повестке дня несколько вопросов, в том числе ряд принципиальных. В частности, будет установлена величина среднедушевого дохода в Самарской области для осуществления ежемесячной денежной доплаты на третьего и последующего ребенка. Кроме того, 

13 декабря 2017, 11:17
Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через 2 года нашла своего потерянного сына в Самаре. За помощь она в письме поблагодарила сотрудников самарской полиции. Женщина рассказала, что, когда её сыну было три года, в декабре 2015-го, бывший муж забрал ребенка «под благовидным предлогом». Найти 

12 декабря 2017, 09:57
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