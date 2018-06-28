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Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Окладная часть работников АвтоВАЗа будет увеличена почти на 7%. Такое решение приняли руководители завода после активных переговоров с профсоюзом. АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат работникам с 1 июля 2018 года на 6,9%. Будут повышены тарифные ставки и оклады, при этом 

28 июня 2018, 11:53
Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

Семейная пара разбилась на мотоцикле в Тольятти

27 июня в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Семейная пара на мотоцикле ехала по Южному шоссе со стороны Центрального района. Около одного из гипермаркетов наперерез им выдвинулся «Митсубиши». Водитель иномарки выезжал с парковки, и вместо того, чтобы 
28 июня 2018, 08:44
14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти

14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти

Отдел полиции №23 в Тольятти совместно с волонтерами разыскивает 14-летнюю девочку. Анастасия Губанова ушла 24 июня и до сих пор не вернулась домой.

Девочка имеет следующие приметы: на вид около 15 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленые. Школьница была 

27 июня 2018, 01:59
Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и 
27 июня 2018, 11:38
Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Поступило очередное сообщение о падении человека в Тольятти. Трагедия произошла на выходных. 78-летняя женщина упала с последнего этажа одного из домов на улице Фрунзе. От полученных травм она скончалась на месте.

В причинах происшествия разбираются правоохранители. О пенсионерке известно, 
25 июня 2018, 02:53
Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Жуткий случай произошел 21 июня в Красноглинском районе Самары Примерно в 9 часов вечера 69-летняя женщина пришла домой сильно пьяной. По неизвестной причине она начала бить 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь. После этого женщина 

22 июня 2018, 11:39
17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
25 мая 2018, 10:56
В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в 

23 мая 2018, 05:27
Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, 
22 мая 2018, 09:48
Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия 
30 апреля 2018, 05:57
Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

ЧП произошло в Тольятти. Во время чистки крыши дома на улице Маршала Жукова с высоты шестого этажа сорвался мужчина. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью. Он умер на месте до приезда медиков. Сейчас в обстоятельствах его смерти 
10 апреля 2018, 09:12
Страшная трагедия в Самаре: 10-месячный ребенок опрокинул на себя чайник и насмерть обварился кипятком

Страшная трагедия в Самаре: 10-месячный ребенок опрокинул на себя чайник и насмерть обварился кипятком

Следственный комитет проводит проверку по факту трагической гибели 10-месячного ребенка в Самаре. ЧП произошло в одной из квартир, расположенной в Промышленном районе столицы губернии. При неизвестных обстоятельствах малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Он получил обширные ожоги тела и 

7 февраля 2018, 07:31
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