Трагедия произошла 27 июня в Тольятти. Около 17:20 с 20 этажа дома по Московскому проспекту упала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает ВолгаНьюс.
Отметим, что это уже третий за последние два месяца случай падения ребенка в городе. 14 мая на улице Революционной с высоты четвертого этажа упал годовалый мальчик. 6 июня на улице Чапаева погиб младенец, которому был всего год и три месяца.
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