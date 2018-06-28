Отдел полиции №23 в Тольятти совместно с волонтерами разыскивает 14-летнюю девочку. Анастасия Губанова ушла 24 июня и до сих пор не вернулась домой.

Девочка имеет следующие приметы: на вид около 15 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленые. Школьница была …