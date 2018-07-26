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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

В Самаре за взятку задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ при содействии собственной службы безопасности ведомства провели спецоперацию в отношении заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.

В региональном управлении ФСБ официально подтвердили, что речь идет о 

25 июля 2018, 06:32
В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре поймали на взятке начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрия Сазонова

В среду, 25 июля, в Самаре был задержан  начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Дмитрий Сазонов. Сын спикера Губернской думы Виктора Сазонова был взят с поличным при получении взятки. Об этом в своем "твиттере" сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
25 июля 2018, 03:56
Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Бывший замглавы администрации Ленинского района Самары останется в СИЗО еще на 3 месяца

Ленинский районный суд Самары продлил срок содержания под стражей для бывшего заместителя главы администрации Ленинского района города  Сергея Завады. Его обвиняют в незаконном получении 120 тысяч рублей. За эти деньги он должен был «закрыть глаза» на нелегальное использование гражданином спортивной 
25 июля 2018, 02:32
Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре

Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре

В Железнодорожном районном суде Самары завершился процесс над Сергеем Гафуровым и двумя его подельниками, Денисом Кавергиным и Игорем Семиным.

По версии следствия, в апреле 2016 года Гафуров предложил Семину подыскать кого-нибудь для нападения на 50-летнего жителя Самары. Семин согласился и с 

23 июля 2018, 02:09
Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела против 40-летнего самарца. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина предложил помощь своему приятелю, у которого возникли проблемы с законом, за 100 тысяч «договориться» с силовиками. Однако в январе на 

17 июля 2018, 01:56
В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей

В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей

В Тольятти осудили бывшую начальницу местного отделения «Почты России». Она обвинялась в присвоении денег с использованием служебного положения.

По версии следствия махинации проводились со средствами, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Жители приносили деньги на почту. Их принимали и выдавали документы 

17 июля 2018, 10:45
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