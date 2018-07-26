В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.
Сын спикера Губернской думы был задержан 25 июля с поличным при получении взятки. Офицеру передали 100 тысяч рублей. По версии следствия, деньги предназначались для того, чтобы Сазонов «закрывал глаза» на нарушения в работе организации, от которой поступили деньги, и оказывал ей покровительство. Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, указанная сумма является только частью еще большей взятки. Всего Дмитрий Сазонов мог получить 400 тысяч рублей.
Подробности судебного заседания смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ».
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