5
33
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. Об этом сообщает корреспондент «ТЕРРЫ», находящийся на месте событий.

Следствие просит поместить Архипова под стражу на 
2 августа 2018, 03:32
Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

В эти минуты в Приволжском окружном военном суде идёт процесс над 24-летним жителем Тольятти, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ организации ИГИЛ на территории Сирии. С учётом того, что он пошёл на сделку со следствием, 
1 августа 2018, 12:39
Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче

Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче




Я считаю, что заключение меня конкретно под стражу является излишним. На сегодняшний день не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Что касается 
27 июля 2018, 03:30
В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова

В Самаре избирают меру пресечения для замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова

В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для заместителя руководителя управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова.

Сын спикера Губернской думы был задержан 25 июля с поличным при получении взятки. Офицеру передали 100 тысяч 

26 июля 2018, 03:05
Сергея Шатило арестовать не удалось

Сергея Шатило арестовать не удалось

Сегодня Самарский районный суд отклонил ходатайство следователей, просивших отправить под домашний арест директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило, и его заместителя Алексея Санкеева. Напомним, их подозревают в коммерческом подкупе заместителя министра здравоохранения Самарской области, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. 

21 июля 2017, 06:41
В Самаре замглавы областного минздрава отстранен от должности ещё на месяц

В Самаре замглавы областного минздрава отстранен от должности ещё на месяц

Продолжение коррупционного скандала, в котором замешаны чиновник регионального минздрава Альберт Навасардян и бизнесмен Сергей Шатило, занимавшийся строительством в Самаре нового кардиоцентра. Как уже рассказывала «ТЕРРА», оба они сейчас являются фигурантами уголовного дела о коммерческом подкупе и злоупотреблении служебными полномочиями. 
26 июля 2016, 03:39
Судебное заседание по

Судебное заседание по "делу блогеров" перенесли на 27 июня

Скандальное продолжение так называемого "дела блогеров". Сегодня в суде с последним словом выступили обвиняемые в вымогательстве 3 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатило Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Умярова. Они заявили о давлении, которое оказывало на них следствие. В результате 

24 июня 2016, 04:42
Ввод нового кардиоцентра в Самаре под угрозой срыва

Ввод нового кардиоцентра в Самаре под угрозой срыва

Сегодня об этом сообщил адвокат Сергея Шатило, который является собственником и директором компании-застройщика объекта «Современные медицинские технологии». Сейчас строительство объекта приостановлено из-за ареста имущества бизнесмена и самого юрлица в рамках уголовного дела. Какого именно, защитник рассказать не может из-за подписки 

24 июня 2016, 02:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх