Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса: «покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».
По версии следствия, в 2015 и 2016 годах Шатило продал незарегистрированное медоборудование в областной перинатальный центр на сумму 37 миллионов рублей и больницу имени Пирогова на сумму 74 миллиона рублей.
«Кроме того, в «Самарскую городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова» был поставлен незарегистрированный магнитно-резонансный томограф с принадлежностями общей стоимостью свыше 38 млн рублей. Однако довести до конца свой преступный умысел Шатило не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку приемочной комиссией указанного медицинского учреждения оборудование принято не было», - говорится в сообщении СУ СК РФ по Самарской области.
Все нелегальное оборудование в рамках расследования дело изъято и опечатано. Материалы на Шатило переданы в суд для рассмотрения по существу.
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