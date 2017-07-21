Сегодня Самарский районный суд отклонил ходатайство следователей, просивших отправить под домашний арест директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило, и его заместителя Алексея Санкеева. Напомним, их подозревают в коммерческом подкупе заместителя министра здравоохранения Самарской области, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следователей, речь идет о сговоре между бизнесменами и чиновником для того, чтобы избежать конкуренции на торгах при закупках медицинского оборудования. Правоохранители настаивали на том, что Шатило и Санкеева нужно отправить под домашний арест, так как они, обладая обширными связями, могли повлиять на свидетелей, в том числе своих подчиненных или вовсе скрыться от органов следствия. Служители Фемиды сочили иначе. В любом случае расследование уголовного дела продолжается, и, как обещают сотрудники следственного комитета, в ближайшее время будет предъявлено обвинение всем подозреваемым по уголовному делу. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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