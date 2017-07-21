Почему автохамы психуют, когда их просят не парковаться на тротуаре? В Самаре вынесен приговор 26-летнему автомобилисту, который избил двоих самарцев, после того, как ему сделали замечание о неправильной парковке. Инцидент был заснят камерой наблюдения. Это случилось на парковке около одного из самарских магазинов. По данным силовиков, потерпевшие попросили водителя убрать …