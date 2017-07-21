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Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти

Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти

Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу министерства управления финансами и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам.
Губернские власти пытались опротестовать решения нижестоящих инстанций, которые обязали региональный бюджет компенсировать расходы мэрии Тольятти на 

21 июля 2017, 03:59
Попугай-стукач: Американку осудили за убийство мужа после «показаний» говорящей птицы

Попугай-стукач: Американку осудили за убийство мужа после «показаний» говорящей птицы

Суд города Мичиган признал местную жительницу виновной в убийстве супруга, изучив, наряду с прочими, «показания» попугая.
По данным следствия, Гленна Дюрэ застрелила собственного мужа, выпустив в него пять пуль. Далее преступница попыталась покончить жизнь самоубийством, но до конца свой замысел 

21 июля 2017, 09:24
Экс-чиновнику выйти по УДО пока не удалось

Экс-чиновнику выйти по УДО пока не удалось

Куйбышевский районный суд сегодня не стал рассматривать ходатайство экс-замруководителя департамента управления имуществом Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении.
Напомним, чиновник был осужден по двум эпизодам, связанным с мошенническими действиями. Ущерб от махинаций с муниципальным жильем, когда квартиры оформлялись на подставных 

20 июля 2017, 05:11
Почему автохамы психуют, когда их просят не парковаться на тротуаре?

Почему автохамы психуют, когда их просят не парковаться на тротуаре?

В Самаре вынесен приговор 26-летнему автомобилисту, который избил двоих самарцев, после того, как ему сделали замечание о неправильной парковке. Инцидент был заснят камерой наблюдения. Это случилось на парковке около одного из самарских магазинов. По данным силовиков, потерпевшие попросили водителя убрать 
20 июля 2017, 11:01
В Самаре замглавы областного минздрава отстранен от должности ещё на месяц

В Самаре замглавы областного минздрава отстранен от должности ещё на месяц

Продолжение коррупционного скандала, в котором замешаны чиновник регионального минздрава Альберт Навасардян и бизнесмен Сергей Шатило, занимавшийся строительством в Самаре нового кардиоцентра. Как уже рассказывала «ТЕРРА», оба они сейчас являются фигурантами уголовного дела о коммерческом подкупе и злоупотреблении служебными полномочиями. 
26 июля 2016, 03:39
Судебное заседание по

Судебное заседание по "делу блогеров" перенесли на 27 июня

Скандальное продолжение так называемого "дела блогеров". Сегодня в суде с последним словом выступили обвиняемые в вымогательстве 3 миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатило Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Умярова. Они заявили о давлении, которое оказывало на них следствие. В результате 

24 июня 2016, 04:42
Ввод нового кардиоцентра в Самаре под угрозой срыва

Ввод нового кардиоцентра в Самаре под угрозой срыва

Сегодня об этом сообщил адвокат Сергея Шатило, который является собственником и директором компании-застройщика объекта «Современные медицинские технологии». Сейчас строительство объекта приостановлено из-за ареста имущества бизнесмена и самого юрлица в рамках уголовного дела. Какого именно, защитник рассказать не может из-за подписки 

24 июня 2016, 02:04
В Самаре блогеры скажут последнее слово по делу о вымогательстве

В Самаре блогеры скажут последнее слово по делу о вымогательстве

Сегодня, 24 июня, последнее слово предоставят фигурантам скандального уголовного дела о вымогательстве. По версии следствия, блогеры Дмитрий Бегун и его соседи по скамье подсудимых Олег Иванец и Наталья Миронова требовали 3 миллиона рублей у директора компании «Современные медицинские технологии» 
24 июня 2016, 10:24
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