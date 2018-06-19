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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 июня 2018г 
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Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре

Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре

В Самаре в результате массового ДТП пострадали малыш и двое взрослых. Авария произошла вечером в понедельник, 18 июня, на Аэропортовском шоссе около 18-го дома. Столкнулись две легковушки и маршрутка №124, сообщает samru.ru. Одну из пострадавших – 33-летнюю женщину госпитализировали. 
19 июня 2018, 12:05
Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани

Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани

В Сызрани впервые состоится городской чемпионат по поеданию шаурмы на скорость. Его проведут 27 июня в честь Дня молодежи в одном из торговых центров. Победитель получит сертификат на 2000 рублей. Им он сможет расплатиться еще за 16 порций шаурмы. Наградить 

18 июня 2018, 02:02
Двое погибли и двое получили травмы в ДТП на трассе Кошки-Шентала

Двое погибли и двое получили травмы в ДТП на трассе Кошки-Шентала

Вчера, 15 июня, около 21:20 на трассе Кошки-Степная-Шентала во время обгона перевернулся автомобиль ВАЗ-2114, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.

В результате один человек погиб на месте ДТП, еще один скончался по дороге в медучреждение, два человека поступили в 

16 июня 2018, 02:41
Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

В Самарской области в районе Сызрани образовалась десятикилометровая пробка. В пятницу, 15 июня, в районе Новой Крымзы перевернулся «КамАЗ». По словам очевидцев, самосвал, ехавший со стороны Москвы к Сызрани, занесло на  участке трассы, где велись дорожные работы, задел бетонный блок 
15 июня 2018, 03:55
«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре

В Самаре на улице Гагарина произошло массовое ДТП. У перекрестка с улицей Мяги возле медуниверситета столкнулись три машины: «Газель», вазовская «одиннадцатая» и иномарка Renualt Duster. Фото с места аварии появилось в соцсети. У грузовой «Газели» смят капот и лопнул пластиковый 
15 июня 2018, 11:25
Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

В Сызрани ищут двоих пропавших местных жителей. Явар Макаров (на фото) и Алексей Копачев отправились на лодке на Волгу. 8 июня они отошли от причала совхоза «Комсомолец» в сторону Бестужевки. Больше на связь с родственниками они не выходили.

Родные 
15 июня 2018, 11:20
«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара

«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара

Накануне в социальных пабликах Сызрани опубликовали фото оригинального решения, которое применили местные проектировщики при строительстве тротуара в 1-м Монтерском переулке Заусиновского района. Дорожку проложили таким образом, что столб оказался аккурат посередине. К гадалке не ходи, такую опору будет проблематично обойти 
10 июня 2018, 05:24
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратилась 35-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее угнали велосипед. Транспортное средство потерпевшая оставила в подъезде дома на улице Автостроителей, а когда вернулась на следующий день, на месте его уже не было.

Прибывшие 

21 мая 2018, 03:08
Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти

Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти

В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.

Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые 

10 мая 2018, 03:05
Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске

На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.

Молодые люди не смоги внятно ответить 

3 мая 2018, 11:26
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
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