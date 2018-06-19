|
Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре
В Самаре в результате массового ДТП пострадали малыш и двое взрослых. Авария произошла вечером в понедельник, 18 июня, на Аэропортовском шоссе около 18-го дома. Столкнулись две легковушки и маршрутка №124, сообщает samru.ru. Одну из пострадавших – 33-летнюю женщину госпитализировали. …
|
19 июня 2018, 12:05
|
Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани
|
18 июня 2018, 02:02
|
Двое погибли и двое получили травмы в ДТП на трассе Кошки-Шентала
|
16 июня 2018, 02:41
|
Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани
|
15 июня 2018, 03:55
|
«Газель» попала в массовое ДТП на улице Гагарина в Самаре
|
15 июня 2018, 11:25
|
Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани
|
15 июня 2018, 11:20
|
«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара
Накануне в социальных пабликах Сызрани опубликовали фото оригинального решения, которое применили местные проектировщики при строительстве тротуара в 1-м Монтерском переулке Заусиновского района. Дорожку проложили таким образом, что столб оказался аккурат посередине. К гадалке не ходи, такую опору будет проблематично обойти …
|
10 июня 2018, 05:24
|
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти
|
21 мая 2018, 03:08
|
Мужчина угнал у пенсионерки велосипед в Тольятти
В полицию за помощью обратилась 63-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее украли велосипед стоимостью в 4500 рублей. Транспортное средство пенсионерка оставила в подъезде дома.
Прибывшие полицейские приступили к расследованию. Они опросили соседей, а также проверили на причастность людей, которые …
|
10 мая 2018, 03:05
|
Трое молодых людей угнали велосипед в Новокуйбышевске
На днях сотрудники вневедомственной охраны, работавшие в Новокуйбышевске, заметили около ломбарда троих молодых людей. Рядом с ними стоял велосипед. При виде патрульного автомобиля парни попытались скрыться, росгвардейцы решили их остановить и выяснить причины такого поведения.
Молодые люди не смоги внятно ответить …
|
3 мая 2018, 11:26
|
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти
На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.
Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей …
|
9 апреля 2018, 09:09