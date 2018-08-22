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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Готовится к выходу очередной выход программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всем, что произошло за последнее время, зрителям расскажут наши корреспонденты и ведущая Евгения Гуляева. Пока есть немного времени, предлагаем ознакомиться с главными темами программы:

Сэкономил на 
22 августа 2018, 12:09
Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре

Автоледи на красной иномарке сбила четырех пешеходов в Самаре

В среду, 22 августа, на пересечении улиц Ставропольской и 22 Партсъезда в областной столице иномарка «Шевроле Авео» сбила четырех пешеходов, в числе которых есть ребенок. По предварительной информации, все пострадавшие остались живы, но с различными травмами были доставлены в ближайшие 
22 августа 2018, 11:54
На гендиректора ООО

На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело

В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.

По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. 
22 августа 2018, 11:37
В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось 

22 августа 2018, 10:59
Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани

Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани

21 августа в Самарской области произошла авария, в которой пострадали сразу двое детей. Около 21:20 24-летний водитель легковушки ехал по улице Магистральной в Сызрани в сторону Октябрьска. Около дома №10 мужчина не пропустил 16-летнюю девушку и 17-летнего юношу, которые переходили 
22 августа 2018, 10:48
В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В Самарской области ищут водителя скутера, который сбил пешехода

В понедельник вечером, 20 августа, неустановленный водитель на неизвестном мототранспорте (предположительно, скутере) ехал по поселку Суходол. На улице Школьной напротив дома № 35 А, где находится магазин, водитель сбил местную жительницу. 40-летняя женщина шла по проезжей части справа налево в 
21 августа 2018, 04:09
Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

В понедельник, 20 августа, произошла дорожная авария в Волжском районе. В 12:00 31-летний мужчина ехал на мотоцикле KAYO по грунтовой дороге от микрорайона «Кошелев парк» в сторону садово-дачного товарищества «КРС». По версии полицейских, байкер столкнулся с иномаркой Chevrolet и получил 
21 августа 2018, 01:09
Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

13 августа спасателям пришлось срочно выехать на катере в Рождествено. К ним поступил сигнал о том, что у 20-летней беременной девушки начались преждевременные роды. На место отправились трое человек на катере. Они взяли роженицу на судно и перевезли на причал 

15 августа 2018, 10:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на 
10 августа 2018, 04:27
33 человека утонули на пляжах Самарской области

33 человека утонули на пляжах Самарской области

За этот пляжный сезон в Самарской области уже утонуло практически столько же людей, сколько в целом за весь прошлый год. Обстоятельства гибели людей схожи: купание после распития алкоголя на необорудованном пляже. 
 
- В основном это случается на правом берегу Волги, 
7 августа 2018, 10:45
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