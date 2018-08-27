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Материалы по теме:

В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на 
27 августа 2018, 11:49
Памятник авторитету

Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре

В Самаре демонтировали могильную плиту, которая была установлена на детской площадке на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу жители города обратились в соцсетях к властям региона с просьбой разобраться в ситуации. Горожане пожаловались, что гранитная плита установлена на 

27 августа 2018, 11:40
Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Во вторник, 28 августа, в Доме архитектора в Самаре презентуют открытый конкурс на лучший проект реконструкции Загородного парка. Призовой фонд составит 1,5 млн рублей. Автор самой удачной концепции получит 500 тысяч рублей, за второе и третье место полагаются 250 и 
27 августа 2018, 11:24
В Самарской области продают ВИП-самолет

В Самарской области продают ВИП-самолет

Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.

Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона 

27 августа 2018, 11:14
Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области

Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области

Утром, 27 августа ДТП с тремя автомобилями произошло в Самарской области. На 1006-м километре трассы М-5 столкнулись две легковушки и фура, груженная дынями.

В результате аварии вся дорога оказалась завалена разбитыми бахчевыми. Из-за этого движение на участке оказалось серьезно 
27 августа 2018, 10:04
В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

В России учителя будут искать наркоманов среди школьников

Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, 
24 августа 2018, 09:25
Придавил сразу две машины: В Самаре грузовик «потерял» каток

Придавил сразу две машины: В Самаре грузовик «потерял» каток

Необычное ДТП произошло вчера, 25 августа, в Самаре на перекрестке Свободы и 22-го Партсъезда, сообщил в Фейсбук житель областной столицы Ян Налимов. «Впервые увидел каток на боку. – пишет автор. - Он лег сразу на 2 машины. Судя по 
26 августа 2018, 04:35
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице

24 августа крупное ДТП произошло в Камышлинском районе Самарской области. Все случилось на 1194 километре трассы М-5. Там столкнулись две отечественные легковушки. В результате аварии погиб 32-летний пассажир одной из машин. Водителя и двух пятилетних мальчиков увезли в лечебное учреждение.
24 августа 2018, 02:27
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель

«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель

Утром в пятницу, 24 августа, произошла трагедия на трассе в Самарской области. На 1046 километре М-5 столкнулись ВАЗ-21099 и иномарка «Киа Рио». Лобовое столкновение случилось на участке дороги между Красным Яром и деревней Средняя Солонцовка. Отечественную легковушку от страшного удара 
24 августа 2018, 11:13
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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