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В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро
Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на …
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27 августа 2018, 11:49
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Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре
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27 августа 2018, 11:40
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Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка
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27 августа 2018, 11:24
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В Самарской области продают ВИП-самолет
Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.
Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона …
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27 августа 2018, 11:14
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Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области
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27 августа 2018, 10:04
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В России учителя будут искать наркоманов среди школьников
Минпросвещения подготовило для сотрудников образовательных учреждений рекомендации по выявлению зависимости у подростков. В методичке перечислены основные симптомы и дальнейший порядок действий: как правильно общаться с учеником, родителями, куда обращаться за помощью. Тревожным звонком для педагога должны стать расширенные или, наоборот, …
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24 августа 2018, 09:25
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Придавил сразу две машины: В Самаре грузовик «потерял» каток
Необычное ДТП произошло вчера, 25 августа, в Самаре на перекрестке Свободы и 22-го Партсъезда, сообщил в Фейсбук житель областной столицы Ян Налимов. «Впервые увидел каток на боку. – пишет автор. - Он лег сразу на 2 машины. Судя по …
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26 августа 2018, 04:35
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице
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24 августа 2018, 02:27
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Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре
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24 августа 2018, 12:38
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«Машину сплющило»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель
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24 августа 2018, 11:13
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37