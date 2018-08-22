В 18:45 в эфир выйдет очередной выпуск программы «Новости Самара». Обо всем, что произошло за этот день вам расскажет ведущая Евгения Гуляева и наши журналисты. Предлагаем ознакомиться с главными темами выпуска:



И снова санкции. Готова ли к ним российская …