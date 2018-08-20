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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»
Стало известно, кто возглавит МАУ «Парки Самары». Кресло занял Алексей Воеводин, бывший директор самарского муниципального предприятия «Жиллидер».
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20 августа 2018, 03:02
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На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ
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20 августа 2018, 02:26
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Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»
Сызрани присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы» постановлением губернатора Дмитрия Азарова № 145 от 14 августа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Статус присвоен за вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала …
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16 августа 2018, 08:35
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Под Сызранью водитель убил велосипедиста-инвалида во время конфликта на дороге
Водитель из Ульяновской области насмерть забил велосипедиста-инвалида. Конфликт случиался примерно в тридцати километрах от Сызрани, передает прокуратура по Ульяновской области.
По информации надзорного ведомства, мужчину с множественными телесными повреждениями обнаружили возле дороги, ведущей в село Дмитриевка, вечером 21 …
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4 августа 2018, 03:04
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Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса: «покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».
По версии …
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3 августа 2018, 03:47
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Ночью в Сызрани сгорел автомобиль
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3 августа 2018, 10:20
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В Сызрани продавец салона связи украл с работы смартфон, заменив его муляжом
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3 августа 2018, 09:54
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Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова
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2 августа 2018, 03:32
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В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом
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2 августа 2018, 10:23
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Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре
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1 августа 2018, 12:39
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Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче
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27 июля 2018, 03:30
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Подозреваемого в убийстве семилетней девочки в Самаре арестовали на 2 месяца
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26 июля 2018, 04:10
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Видео с 20 камер отсмотрели, чтобы выйти на след подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Самаре
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25 июля 2018, 12:16
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Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре
Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, …
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25 июля 2018, 10:30