24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По версии силовиков, за 300 тысяч рублей он должен был поспособствовать условно-досрочному освобождению одного из заключенных.
Сейчас материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в следственное управление следственного комитета России по Самарской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Ранее ФСБ также за взятку задержала заместителя руководителя регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова, а за покушение на совершение коммерческого подкупа - врио директора регионального "Фонда капитального ремонта" Михаила Архипова.
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