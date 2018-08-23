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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, 
23 августа 2018, 05:33
Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно

Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно

Болельщики самарских «Крыльев Советов», которые собираются поехать в Тюмень и поддержать команду, смогут пройти на матч бесплатно. Как пояснили в клубе, при себе нужно иметь только паспорт. Напомним, что матч 5-го тура российской премьер-лиги между «Енисеем» и «Крыльями Советов» состоится 
23 августа 2018, 05:14
В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» в Самаре появится школа искусств. Там смогут заниматься не менее 300 детей, рассказала руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Лилия Галузина. Для этого городские власти собираются выкупить здание в центре микрорайона.

Кстати, в нем уже 
23 августа 2018, 04:57
С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей

С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН к ее бывшему руководителю Александру Реймеру. Служители Фемиды постановили, что он вместе со своими сообщниками должен возместить ущерб в 2,2 миллиарда рублей. Помимо Реймера, ответчиками в процессе выступали экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов и экс-директор 
22 августа 2018, 04:01
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд

Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса: «покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».

По версии 

3 августа 2018, 03:47
Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. Об этом сообщает корреспондент «ТЕРРЫ», находящийся на месте событий.

Следствие просит поместить Архипова под стражу на 
2 августа 2018, 03:32
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