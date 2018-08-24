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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

«Не справилась с управлением»: полицейские выясняют, почему 24-летняя автомобилистка врезалась в 4-х пешеходов в Самаре

«Не справилась с управлением»: полицейские выясняют, почему 24-летняя автомобилистка врезалась в 4-х пешеходов в Самаре

В областной столице ведется проверка по факту наезда легковушки на четырех пешеходов. Напомним, что авария произошла примерно в 11:00 в среду, 22 августа, на перекрестке улиц Ставропольской и 22 Партсъезда в Промышленном районе. 
 
24-летняя девушка, сидевшая за рулем иномарки «Шевроле Авео», 
22 августа 2018, 01:52
В Самаре объявлен конкурс на должность главы Ленинского района

В Самаре объявлен конкурс на должность главы Ленинского района

Совет депутатов Ленинского района областной столицы назначил конкурс на вакантную должность главы администрации. Документы будут приниматься от возможных кандидатов на этот пост со среды, 22 августа, до 11 сентября. Итоги конкурса подведут на следующий день.

Напомним, что прежний глава 
22 августа 2018, 08:44
45-летний мужчина из Жигулевска украл пылесос у собственной матери

45-летний мужчина из Жигулевска украл пылесос у собственной матери

В отдел полиции в Жигулевске обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что сын похитил у нее пылесос стоимостью 3000 рублей. 
 
По словам пострадавшей, она живет со своим отпрыском и 45-летний мужчина сильно пьет. Силовики задержали злоумышленника. Он не стал отрицать свою вину 
21 августа 2018, 09:13
В блогах: баянист из Самары выступил на свадьбе главы МИД Австрии

В блогах: баянист из Самары выступил на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист и депутат губдумы Сергей Войтенко выступил на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Церемония прошла в минувшую субботу, в качестве почетного гостя на ней побывал президент Владимир Путин.

"Что удивило и порадовало: 
20 августа 2018, 05:44
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