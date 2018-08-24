45-летний мужчина из Жигулевска украл пылесос у собственной матери В отдел полиции в Жигулевске обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что сын похитил у нее пылесос стоимостью 3000 рублей. … По словам пострадавшей, она живет со своим отпрыском и 45-летний мужчина сильно пьет. Силовики задержали злоумышленника. Он не стал отрицать свою вину