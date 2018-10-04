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В Октябрьске иномарка наехала на 10-летнюю девочку, которая «забила» на ПДД
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3 октября 2018, 12:09
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В Самаре предложили на месяц приостановить строительство ЖК «Часовая»
В областной столице решается спорная ситуация с возведением новой высотки. В частности, поступило предложение заморозить на месяц строительство жилого комплекса «Часовая» в районе Постникова оврага. Этот вариант озвучили на встрече жителей соседних домов и депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному …
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3 октября 2018, 11:48
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В Жигулевске на пенсионерку завели дело из-за постановки на учет 4-х мигрантов
В Жигулевске возбудили уголовное дело на женщину, которую уличили в незаконной постановке на учет иностранцев в принадлежащей ей квартире. О нарушении стало известно, когда участковый обходил свою территорию. Оказалось, что 57-летняя местная жительница поставила на миграционный учет в своей квартире …
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3 октября 2018, 08:52
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В Самаре «Ниссан» сбил пешехода, который шел на «красный»
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1 октября 2018, 12:57