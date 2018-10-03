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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре предложили на месяц приостановить строительство ЖК «Часовая»

В Самаре предложили на месяц приостановить строительство ЖК «Часовая»

В областной столице решается спорная ситуация с возведением новой высотки. В частности, поступило предложение заморозить на месяц строительство жилого комплекса «Часовая» в районе Постникова оврага. Этот вариант озвучили на встрече жителей соседних домов и депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному 
3 октября 2018, 11:48
В Жигулевске на пенсионерку завели дело из-за постановки на учет 4-х мигрантов

В Жигулевске на пенсионерку завели дело из-за постановки на учет 4-х мигрантов

В Жигулевске возбудили уголовное дело на женщину, которую уличили в незаконной постановке на учет иностранцев в принадлежащей ей квартире. О нарушении стало известно, когда участковый обходил свою территорию. Оказалось, что 57-летняя местная жительница поставила на миграционный учет в своей квартире 
3 октября 2018, 08:52
В Самаре «Ниссан» сбил пешехода, который шел на «красный»

В Самаре «Ниссан» сбил пешехода, который шел на «красный»

В воскресенье, 30 сентября, 36-летний мужчина на иномарке «Ниссан» сбил женщину в областной столице. Это случилось в 21:30. Автомобилист ехал по улице Гагарина со стороны Революционной в направлении Тухачевского.

По предварительной версии полицейских, по пути мужчина сбил 44-летнюю женщину, 
1 октября 2018, 12:57
В Самаре 19-летнего парня сбили на зебре

В Самаре 19-летнего парня сбили на зебре

В четверг, 27 сентября, под колесами машины в Самаре оказался подросток. В 22:00 42-летний мужчина ехал на ВАЗ 21124 по дороге, ведущей со стороны Московского шоссе на станцию Козелки. По пути автомобилист сбил 19-летнего парня, который перебегал дорогу по нерегулируемому 
28 сентября 2018, 02:12
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