В Жигулевске на пенсионерку завели дело из-за постановки на учет 4-х мигрантов В Жигулевске возбудили уголовное дело на женщину, которую уличили в незаконной постановке на учет иностранцев в принадлежащей ей квартире. О нарушении стало известно, когда участковый обходил свою территорию. Оказалось, что 57-летняя местная жительница поставила на миграционный учет в своей квартире …