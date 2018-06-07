Как выяснилось, кошелек принадлежал молодой самарчанке, которая в силу своей невнимательности, просто забыла его в подъезде

Преступление, где решающую роль сыграли забывчивость и соблазн «срубить легких бабок на халяву», произошло еще 9 марта, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили …