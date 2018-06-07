|
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей
На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались …
|
25 мая 2018, 11:29
|
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти
|
21 мая 2018, 03:08
|
Уж не повезло, так не повезло! В Самаре убегающий воришка побежал прямо на полицейских
|
19 мая 2018, 03:30
|
Самарца уличили в краже найденного кошелька
|
19 мая 2018, 02:55
|
В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам
Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
|
19 мая 2018, 08:49
|
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики
На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.
После …
|
17 мая 2018, 10:18
|
В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку
|
14 мая 2018, 10:41
|
Сервис такси в Китае заплатит 1 млн. юаней за информацию о водителе-убийце
|
11 мая 2018, 07:24