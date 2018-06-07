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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались 

25 мая 2018, 11:29
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратилась 35-летняя жительница Тольятти. Она рассказала, что у нее угнали велосипед. Транспортное средство потерпевшая оставила в подъезде дома на улице Автостроителей, а когда вернулась на следующий день, на месте его уже не было.

Прибывшие 

21 мая 2018, 03:08
Уж не повезло, так не повезло! В Самаре убегающий воришка побежал прямо на полицейских

Уж не повезло, так не повезло! В Самаре убегающий воришка побежал прямо на полицейских

Самарец украл из кафе на пересечении Авроры и Аэродромной 4 тысяч рублей и попытался скрыться. Однако не успел – неожиданно из толпы ему на встречу выбежали двое сотрудников полиции. Они просто патрулировали улицы рядом и заметили, как гражданин убегает от 

19 мая 2018, 03:30
Самарца уличили в краже найденного кошелька

Самарца уличили в краже найденного кошелька

Как выяснилось, кошелек принадлежал молодой самарчанке, которая в силу своей невнимательности, просто забыла его в подъезде

Преступление, где решающую роль сыграли забывчивость и соблазн «срубить легких бабок на халяву», произошло еще 9 марта, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснили 

19 мая 2018, 02:55
В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

В Самарской области отец издевался над дочерью, обливая ее водой по ночам

Сотрудники прокуратуры поддержали возбуждение уголовного дела против 44-летнего жителя Жигулевска, сообщает 63.ru. По версии следствия, мужчина на протяжение 5 месяцев издевался над несовершеннолетней дочерью. Нерадивый отец постоянно обливал девочку водой и оскорблял ее. Не гнушался подозреваемы и рукоприкладством.
19 мая 2018, 08:49
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.

После 

17 мая 2018, 10:18
В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

12 мая в Самаре произошла кража. На улице Стара-Загора молодой парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылся.

Потерпевшая не стала терять время, и сразу сообщила о преступлении в полицию. Прибывший экипаж ДПС собрал приметы злоумышленника и отправился за молодым 

14 мая 2018, 10:41
Сервис такси в Китае заплатит 1 млн. юаней за информацию о водителе-убийце

Сервис такси в Китае заплатит 1 млн. юаней за информацию о водителе-убийце

Китайский сервис такси Didi ведет поиски водителя, которого подозревают в убийстве стюардессы. Компания обещает награду в 1 млн. юаней (около $158 тыс.) за сведения об этом человеке. 21-летняя стюардесса, сотрудница Lucky Air, была убита в ночь на 6 мая.
11 мая 2018, 07:24
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