|
Двое приятелей с отмычками обчистили 13 квартир в Самаре
|
5 июля 2018, 09:42
|
«Черт меня дернул!»: В Самаре пьяная девушка украла 9 флагов с площади
Вчера, 22 июня, федеральный судья города Самары дала санкцию на арест 29-летней Кристины П, которую подозревают в хищении девяти флагов.
Как передает портал «Волга Ньюс», муниципальное имущество было снято рано утром 20 июня с с флагштоков на площади …
|
23 июня 2018, 03:48
|
Суд признал младшего брата Пэрис Хилтон виновным в краже
|
7 июня 2018, 11:20
|
Мужчина угнал из подъезда велосипед в Тольятти
|
21 мая 2018, 03:08