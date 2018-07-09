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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области открыло «горячую линию» для клиентов туроператора «Натали Турс». Ее специалисты ответят на все вопросы, связанные с получением компенсаций за аннулированные путевки.

Обращаться за помощью можно по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-34-73.

Роспотребнадзор 
9 июля 2018, 10:04
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224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару

За июнь в Самаре побывали 224 тысячи туристов. Благодаря своей популярности у болельщиков Самара заняла 4 место в топе самых любимых городов-организаторов Мундиаля после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Кстати, средний рост турпотока по 11 городам, где проходят матчи футбольного 
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С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»

С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»

Один из старейших российских туроператоров «Натали Турс», на протяжении четверти века отправлявший российских граждан за рубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего чартерными 

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13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре

Сейчас на официальных пляжах Самары работают 13 спасательных постов. Все они оборудованы жилетами, спасательными кругами, мегафонами и рациями. В этом году спасатели напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности во время купания сразу на трех языках - русском, английском и 
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Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

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Пляжный сезон открылся в Самаре

Пляжный сезон открылся в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Из 8 площадок для купания и приема солнечных ванн, сейчас открыты 6. К концу текущей недели обещают сдать пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки. Они прошли все необходимые экспертизы. Завезенный песок соответствует 

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Большинство россиян считают курортный сбор накладным

Большинство россиян считают курортный сбор накладным

Большинство россиян считает накладной необходимость платить курортный сбор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». 51% респондентов считают накладной необходимость тратить по 30-50 рублей за сутки отдыха на каждого члена семьи. Иного мнения придерживаются 41% участников 
14 июня 2018, 10:47
20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году

20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году

В прошлом году более 20 тыс. россиян побывали в итальянском городе Генуя, сообщила советник по маркетингу и культуре Элиза Серафини. В общей сложности, Геную посетили 518,5 тыс. иностранцев. Львиная доля туристов приехала из Франции - 72,5 тыс. человек, Германии — 
23 мая 2018, 08:20
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