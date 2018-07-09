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Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для клиентов «Натали Турс» из Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области открыло «горячую линию» для клиентов туроператора «Натали Турс». Ее специалисты ответят на все вопросы, связанные с получением компенсаций за аннулированные путевки.
Обращаться за помощью можно по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-34-73.
Роспотребнадзор …
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9 июля 2018, 10:04
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224 тысячи болельщиков ЧМ-2018 в июне посетили Самару
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6 июля 2018, 04:33
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Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму
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5 июля 2018, 10:46
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С какими неприятностями столкнулись самарцы из-за проблем у «Натали Турс»
Один из старейших российских туроператоров «Натали Турс», на протяжении четверти века отправлявший российских граждан за рубеж, аннулировал все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. По оценкам экспертов, в основном пострадали желающие отправиться в Испанию, прежде всего чартерными …
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5 июля 2018, 05:55
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13 спасательных постов работают на пляжах в Самаре
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5 июля 2018, 10:56
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Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки
4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении …
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4 июля 2018, 09:38
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Пляжный сезон открылся в Самаре
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20 июня 2018, 11:04
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Большинство россиян считают курортный сбор накладным
Большинство россиян считает накладной необходимость платить курортный сбор во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение». 51% респондентов считают накладной необходимость тратить по 30-50 рублей за сутки отдыха на каждого члена семьи. Иного мнения придерживаются 41% участников …
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14 июня 2018, 10:47
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20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году
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23 мая 2018, 08:20