Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму Стоимость пакетных туров на отдых в Крыму снижается. Об этом заявил глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму в местном парламенте Алексей Черняк. По его словам, средняя цена отдыха на полуострове по сравнению с концом июня упала на 8 тысяч рублей. При …