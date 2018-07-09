К чемпионату мира по футболу в Самаре заработали мобильные пункты по защите прав потребителей. Там можно проконсультироваться по вопросам потребительского рынка и услуг.

Мобильные пункты размещены на двух точках приезда туристов в город: на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Курумоч».

Также, жителей …