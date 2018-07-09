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Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки
4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении …
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4 июля 2018, 09:38
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Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре
Управление Роспотребнадзора по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, …
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29 июня 2018, 01:44
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Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен
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23 июня 2018, 07:03
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Мобильные пункты по защите прав потребителей открыли в Самаре
К чемпионату мира по футболу в Самаре заработали мобильные пункты по защите прав потребителей. Там можно проконсультироваться по вопросам потребительского рынка и услуг.
Мобильные пункты размещены на двух точках приезда туристов в город: на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Курумоч».
Также, жителей …
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22 июня 2018, 01:13
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Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Бельгии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 …
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5 июня 2018, 08:02
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Куда жаловаться на холод в квартире?
Мэрия Самары опубликовала телефоны «горячей линии» по вопросам подключения отопления. Напомним, официальный старт отопительного сезона в столице 63-го региона был объявлен 30 сентября.
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