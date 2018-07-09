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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

Вот и отдохнули: «Натали Турс» аннулировала все выкупленные у нее путевки

4 июля стало известно о крайне серьезных проблемах у одного из старейших российских туроператор «Натали Турс». Генеральный директор компании Владимир Воробьев в эфире радио «Эхо Москвы» объявил о том, что все подтвержденные путевки ее клиентов будут аннулированы. Такое решении 
4 июля 2018, 09:38
Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре

Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре

Управление Роспотребнадзора  по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства  страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, 

29 июня 2018, 01:44
Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен

Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен

Российские гостиницы накануне ЧМ-2018 по футболу были оштрафованы на 10 миллионов рублей за завышение цен на номера. Эти данные опубликовал Роспотребнадзор. Всего было проведено 1850 внеплановых проверок и выявлено 832 таких случая. В результате было возбуждено более 2.5 тысяч дел 

23 июня 2018, 07:03
Мобильные пункты по защите прав потребителей открыли в Самаре

Мобильные пункты по защите прав потребителей открыли в Самаре

К чемпионату мира по футболу в Самаре заработали мобильные пункты по защите прав потребителей. Там можно проконсультироваться по вопросам потребительского рынка и услуг.

Мобильные пункты размещены на двух точках приезда туристов в город: на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Курумоч».

Также, жителей 

22 июня 2018, 01:13
Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Российских туристов предупредили о вспышке опасной инфекции в Европе

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают всех, кто собирается провести свой отпуск в Бельгии. Там зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Эту опасную инфекцию диагностировали сразу в нескольких школах и детских садах Фландрии - это северная область страны. Количество госпитализированных уже превысило 60 человек, у 37 

5 июня 2018, 08:02
Куда жаловаться на холод в квартире?

Куда жаловаться на холод в квартире?

Мэрия Самары опубликовала телефоны «горячей линии» по вопросам подключения отопления. Напомним, официальный старт отопительного сезона в столице 63-го региона был объявлен 30 сентября.

   
Структурные подразделения администрации районов                                 Телефоны "горячей линии" Часы работы
Железнодорожный район    
Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района 339-01-53                               с 
9 октября 2017, 09:08
В Самарской области работает «горячая линия» связи с избирателями

В Самарской области работает «горячая линия» связи с избирателями

Сегодня, 18 сентября, с 8 утра работает общественная «горячая линия» связи с избирателями. Можно позвонить по телефону или отправить факс.
При желании можно отправить письмо по электронной почте или связаться со специалистами по скайпу. Среднее время ожидания ответа по всем 

18 сентября 2016, 02:09
В Самаре запустили горячую линию по вопросам отопления

В Самаре запустили горячую линию по вопросам отопления

Сегодня, 19 октября, в Самаре запустили горячую линию по вопросам подключения отопления. Самарцы могут звонить по поводу проблем, связанных с подачей тепла. Звонки будут принимать в администрациях городских районов и в департаменте ЖКХ. Обращаться по горячей линии можно даже в 
19 октября 2015, 02:42
Открыта горячая линия по вопросам капремонта жилых домов

Открыта горячая линия по вопросам капремонта жилых домов

В Самарской области начала работу телефонная линия по вопросам капитального ремонта домов - 8-800-500-64-76. В профильном региональном фонде просят граждан губернии сообщать об ошибках в платежках на ремонт и о фактах получения документов, адресованных сторонним собственникам.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», программа 

4 декабря 2014, 01:04
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