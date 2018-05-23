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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51
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Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме
Стало известно, какие морские курорты этим летом будут самыми бюджетными. Эксперты подсчитали расходы на двухнедельный отпуск для двоих взрослых без особых претензий. Они учитывали авиабилеты, проживание на месте и дополнительные расходы.
Среди зарубежных направлений самыми дешевыми оказались курорты Абхазии …
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17 мая 2018, 04:21
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В турецких отелях появились видеокамеры для защиты от туристов
Некоторые российские туристы обеспокоены огромным количеством камер наблюдения, установленных в отелях в Турции. Они считают, что раз все события в хостелах фиксируются, это нарушает неприкосновенность их частной жизни. Но владельцы мест отдыха пояснили, что системы видеонаблюдения всего лишь защита от …
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16 мая 2018, 09:08
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С 25 мая отдыхающих в Сочи обяжут проходить регистрацию
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8 мая 2018, 08:36
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По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре
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5 апреля 2018, 04:53
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36 туристов попали в ДТП в Австрии
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28 марта 2018, 11:10
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Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках
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15 марта 2018, 05:06
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150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике
Понедельник 29 января стал по-настоящему тяжелым днем для 150 туристов в Австрии. Люди, отдыхавшие на горнолыжном курорте Крайшберг, застряли на фнуникулере. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кресельного подъемника.
Сейчас на месте происшествия полным ходом идет спасательная операция. …
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29 января 2018, 08:40