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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

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«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без 
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Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные

В Самарской области ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют местами по региону кратковременные дожди, грозы, уже в пятницу, 25 августа. Дождь, по данным Гисметео, ожидается и в воскресенье. При этом температура воздуха начнет понижаться. В ночное время столбик термометра может опуститься до +11, 

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Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Завтра, 24 июля, по Самарской области пройдет грозовой фронт, информирует региональный ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

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Днем 24 июля местами пройдет кратковременный дождь, 
23 июля 2017, 04:44
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