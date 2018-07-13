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Материалы по теме:

Засуха и суховеи «оккупировали» несколько районов Самарской области

Засуха и суховеи «оккупировали» несколько районов Самарской области

В Самарской области из-за дефицита осадков, ветреной и жаркой погоды специалисты зафиксировали опасные явления. В Клявлино, Безунчуке, Новодевичьем, Кротовке, Челно-Вершинах наблюдается почвенная засуха. В Большой Глушице, Кинель-Черкассах, Сызрани, Аглосе, Серноводске, в населенном пункте «Авангард» в Алексеевском районе сейчас фиксируют суховеи, 
13 июля 2018, 10:00
Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области

Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области

На этой неделе Самарская область оказалась под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами. Из-за этого в отдельных районах пройдут грозовые дожди с порывистым ветром, но температура воздуха будет обычной для этого времени года.

В ночь на четверг, 12 июля, 
11 июля 2018, 03:30
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды.

«В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и городе Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня», говорится 

11 июля 2018, 11:44
Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре

Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре

Во вторник, 10 июля, в Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер. По информации регионального ГУ МЧС, в ближайшие 1-2 часа местами будет гроза и ветер усилится до 15-20 м/с. Такая погода сохранится до конца этого дня.

Специалисты оперативного 
10 июля 2018, 04:34
В Самаре в последние дни лета наступила аномальная жара

В Самаре в последние дни лета наступила аномальная жара

В последней декаде лета в Самарской области ожидается аномально жаркая погода. В четверг, 24 августа, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию. «По сведению Гидрометцентра  России в  третьей  декаде августа средняя температура воздуха ожидается на 5 градусов 

23 августа 2017, 07:03
Аномальную жару в Самаре сменили рекордные заморозки

Аномальную жару в Самаре сменили рекордные заморозки

В ночь на 30 августа в Самарской области была зарегистрирована рекордно низкая температура – 0,5 градуса со знаком минус, сообщает Приволжское УГМС.

Абсолютный температурный минимум зарегистрировали в поселке Авангард Алексеевского района. Это восток Самарской области. Побит рекорд 1989 года. 
31 августа 2016, 04:13
В Самарской области до 26 августа сохранится аномально жаркая погода

В Самарской области до 26 августа сохранится аномально жаркая погода

Последняя декада августа на территории Самарской области ожидается аномально теплой. Воздух будет в среднем на 6 градусов теплее средних многолетних значений, сообщается на сайте Приволжского УГМС. Предыдущие десять дней в регионе были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура 
22 августа 2016, 02:39
В Самаре от жары «скрючило» автобусную остановку, есть фото

В Самаре от жары «скрючило» автобусную остановку, есть фото

В Самаре от жары «скрючивает» даже автобусные остановки. Свидетелем необычной ситуации стал один из жителей города.

«Жара. Не выдерживают даже остановки. Одну из таких на Сов. Армии просто порвало на части. Пластик мягкий, как бумага. Остановка - свежак. Всего 
20 августа 2016, 06:07
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