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Засуха и суховеи «оккупировали» несколько районов Самарской области
В Самарской области из-за дефицита осадков, ветреной и жаркой погоды специалисты зафиксировали опасные явления. В Клявлино, Безунчуке, Новодевичьем, Кротовке, Челно-Вершинах наблюдается почвенная засуха. В Большой Глушице, Кинель-Черкассах, Сызрани, Аглосе, Серноводске, в населенном пункте «Авангард» в Алексеевском районе сейчас фиксируют суховеи, …
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13 июля 2018, 10:00
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Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области
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11 июля 2018, 03:30
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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области
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11 июля 2018, 11:44
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Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре
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10 июля 2018, 04:34
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В Самаре в последние дни лета наступила аномальная жара
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23 августа 2017, 07:03
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Аномальную жару в Самаре сменили рекордные заморозки
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31 августа 2016, 04:13
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В Самарской области до 26 августа сохранится аномально жаркая погода
Последняя декада августа на территории Самарской области ожидается аномально теплой. Воздух будет в среднем на 6 градусов теплее средних многолетних значений, сообщается на сайте Приволжского УГМС. Предыдущие десять дней в регионе были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура …
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22 августа 2016, 02:39
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В Самаре от жары «скрючило» автобусную остановку, есть фото
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20 августа 2016, 06:07