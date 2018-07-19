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За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары
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19 июля 2018, 08:41
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Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти
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18 июля 2018, 04:43
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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся
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18 июля 2018, 11:16
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Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб
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18 июля 2018, 10:12
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Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре
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18 июля 2018, 07:58
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112 наркопреступлений за год успел совершить парень из Самары
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего молодого человека. Его обвиняют в 112 преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. В частности, в покушении на незаконный сбыт, торговлю запрещенными веществами, попытке «отмыть» деньги.
По версии следствия, мужчина организовал преступную …
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17 июля 2018, 12:56
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В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод
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13 июля 2018, 07:51
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Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре
Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
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12 июля 2018, 10:40