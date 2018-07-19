Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти В Тольятти завершилось расследование уголовного дела в отношении старшего преподавателя одного из университетов города. Эту женщину обвиняют в получении взяток.



По версии следствия, в мае 2018 года она взяла у двух студентов более 80 тысяч рублей. Деньги были платой …