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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары

В областной столице завершилось расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Ленинского района Самары по финансово-экономическим вопросам. Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2017 по 5 февраля 2018 года мужчина в 
19 июля 2018, 08:41
Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти

Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела в отношении старшего преподавателя одного из университетов города.  Эту женщину обвиняют в получении взяток. 

По версии следствия,  в мае 2018 года она взяла  у двух студентов более 80 тысяч рублей. Деньги были платой 
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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

17 июля к активистам «Ночного патруля» поступила информация о том, что по двору дома № 184 на проспекте Карла Маркса в Самаре разъезжает пьяная компания. Сигнал передали сотрудникам ДПС, и они немедленно отправились на место.

Прибывшие правоохранители увидели нарушителя, который находился 

18 июля 2018, 11:16
Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

В среду утром, 18 июля, произошла страшная дорожная авария на улице Спортивной в Тольятти. По предварительной информации, черная иномарка BMW направлялась в сторону Московского проспекта, но на пустынной дороге водитель почему-то не справился с управлением, автомобиль оказался на обочине и 
18 июля 2018, 10:12
Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре

Бывший начальник районного УГРО пойдет под суд за мошенничество в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 (Октябрьский район) регионального управления МВД и 30-летнего местного жителя. Этих людей обвиняют в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в 2017 году один 
18 июля 2018, 07:58
112 наркопреступлений за год успел совершить парень из Самары

112 наркопреступлений за год успел совершить парень из Самары

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего молодого человека. Его обвиняют в 112 преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. В частности, в покушении на незаконный сбыт, торговлю запрещенными веществами, попытке «отмыть» деньги.

По версии следствия, мужчина организовал преступную 
17 июля 2018, 12:56
В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В ночь с 11 по 12 июля полицейским из Красноярского района области рассказали о том, что пропал 14-летний мальчик. Подросток перед этим находился в дачном массиве «Красноярские дачи». Поиски пропавшего организовали очень быстро, и уже через полтора часа на окраине 
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Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
 
"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется", сообщили в региональном 
12 июля 2018, 10:40
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