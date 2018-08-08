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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
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«ГАЗель» врезалась в только что купленный Hyundai Solaris в Сызрани

В среду, 8 августа, произошла авария в Сызрани. На улице Котовского в районе Делового центра столкнулись новенький Hyundai Solaris и грузовая «ГАЗель». Они ехали в общей колонне, когда перед пешеходным переходом остановился один из автомобилей. Иномарка Hyundai Solaris затормозила перед 
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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.

Когда специалисты службы пришли 

8 августа 2018, 11:25
В региональном Минпроме стало на одного общественного советника больше

В региональном Минпроме стало на одного общественного советника больше

В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
 
- Основные задачи, в 
8 августа 2018, 11:24
В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи так называемой «пирамиды позора». Напомним, что пирамида - это ноу-хау «Самарских коммунальных систем», которые с помощью этого арт-объекта «выбивают» долги из неплательщиков. «Пирамиды позора» устанавливают около домов, владельцы которых месяцами и 
8 августа 2018, 10:52
Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Поход на рыбалку с приятелем обернулся неприятностями для жителя Сергиевского района. Мужчины отправились на пруд в селе Рудаевка. Во время посиделки они изрядно выпили и один из собутыльников уснул. Проснувшись, он не нашел на своем месте припаркованный ВАЗ-21102.

В преступлении потерпевший 

6 августа 2018, 02:27
В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр

В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр

В областной стлице неподалеку от парка Дружбы открыли новый миграционный многофункциональный центр ГУ МВД России по Самарской области. Здание оборудовано кондиционерами, лифтами и пандусами для инвалидов. Зал ожидания рассчитан на 200 человек. В день здесь планируется обслуживать до 400 посетителей. 
6 августа 2018, 12:53
Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN

Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN

В воскресенье днем, 5 августа, под Сызранью произошло крупное ДТП. На трассе столкнулись иномарка Mazda и фура MAN. Легковушка с алтайскими номерами ехала в сторону Саратова по обводной дороге. Около озер у легковушки лопнуло колесо, машину занесло, она влетела в 
6 августа 2018, 08:13
Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Новый виток событий в деле о выселении филиала муниципальной стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района из здания на улице Стара-Загоры, 85. Врачи уверяют, что 1 августа неизвестные вошли в клинику и попытались вывезти медицинское оборудование и инвентарь. 
 
– Наши просьбы представиться 
3 августа 2018, 04:20
В Люксембурге посадят вишни и яблони из Тамбова

В Люксембурге посадят вишни и яблони из Тамбова

На территории посольства России в Люксембурге появятся яблоневые и вишневые сады из тамбовских саженцев. Эту идею предложил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Чиновник встретился с послом в Люксембурге Виктором Сорокиным, который показал ему старинный замок, где находится российское посольство. 
11 мая 2018, 08:38
Росток сталинградского тополя посадили в Самаре

Росток сталинградского тополя посадили в Самаре

Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке 
26 апреля 2018, 07:00
В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой

В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой

Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".

"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - 
8 декабря 2017, 11:18
В блогах: «Кто выбирает породы деревьев для озеленения Самары?»

В блогах: «Кто выбирает породы деревьев для озеленения Самары?»

Блогер samara_2070 обращается к тем чиновникам, которые выбирают породы деревьев для озеленения города. "Мне и боярышник, и рябина, которых много в Самаре высадили в последнее время, нравятся. Но почему хвойных так мало? - спрашивает блогер. - Да, для ели 
5 декабря 2017, 12:01
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