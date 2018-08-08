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«ГАЗель» врезалась в только что купленный Hyundai Solaris в Сызрани
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8 августа 2018, 12:19
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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники
Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.
Когда специалисты службы пришли …
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8 августа 2018, 11:25
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В региональном Минпроме стало на одного общественного советника больше
В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
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8 августа 2018, 11:24
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В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»
В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи так называемой «пирамиды позора». Напомним, что пирамида - это ноу-хау «Самарских коммунальных систем», которые с помощью этого арт-объекта «выбивают» долги из неплательщиков. «Пирамиды позора» устанавливают около домов, владельцы которых месяцами и …
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8 августа 2018, 10:52
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Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области
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6 августа 2018, 02:27
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В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр
В областной стлице неподалеку от парка Дружбы открыли новый миграционный многофункциональный центр ГУ МВД России по Самарской области. Здание оборудовано кондиционерами, лифтами и пандусами для инвалидов. Зал ожидания рассчитан на 200 человек. В день здесь планируется обслуживать до 400 посетителей. …
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6 августа 2018, 12:53
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Под Сызранью из-за лопнувшего колеса столкнулись Mazda и фура MAN
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6 августа 2018, 08:13
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Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование
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3 августа 2018, 04:20
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В Люксембурге посадят вишни и яблони из Тамбова
На территории посольства России в Люксембурге появятся яблоневые и вишневые сады из тамбовских саженцев. Эту идею предложил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Чиновник встретился с послом в Люксембурге Виктором Сорокиным, который показал ему старинный замок, где находится российское посольство. …
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11 мая 2018, 08:38
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Росток сталинградского тополя посадили в Самаре
Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке …
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26 апреля 2018, 07:00
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В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой
Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".
"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - …
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8 декабря 2017, 11:18
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В блогах: «Кто выбирает породы деревьев для озеленения Самары?»
Блогер samara_2070 обращается к тем чиновникам, которые выбирают породы деревьев для озеленения города. "Мне и боярышник, и рябина, которых много в Самаре высадили в последнее время, нравятся. Но почему хвойных так мало? - спрашивает блогер. - Да, для ели …
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5 декабря 2017, 12:01