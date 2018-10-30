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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов
Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.
Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого …
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24 сентября 2018, 08:31
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Верховный суд России вступился за дачников
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18 сентября 2018, 10:14
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На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей
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27 августа 2018, 10:32
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Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова
В Приволжском районе завершено расследование уголовного дела, которое завели на жителя Самарской области за вырубку леса. В апреле в дежурную часть обратился сотрудник лесничества. Он рассказал, что неизвестный мужчина в районе села Обшаровка рубит дерево. Полицейские задержали злоумышленника на месте …
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8 августа 2018, 11:49
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Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре
На территории Самарской области будет работать один из девяти кассационных судов страны. В нем можно будет пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Соответствующее решение накануне в третьем чтении приняла Государственная дума. Как уже …
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18 июля 2018, 10:40
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В Люксембурге посадят вишни и яблони из Тамбова
На территории посольства России в Люксембурге появятся яблоневые и вишневые сады из тамбовских саженцев. Эту идею предложил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Чиновник встретился с послом в Люксембурге Виктором Сорокиным, который показал ему старинный замок, где находится российское посольство. …
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11 мая 2018, 08:38
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Росток сталинградского тополя посадили в Самаре
Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке …
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26 апреля 2018, 07:00
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В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой
Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".
"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - …
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8 декабря 2017, 11:18