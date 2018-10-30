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Материалы по теме:

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов

Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов

Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.

Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого 
24 сентября 2018, 08:31
Верховный суд России вступился за дачников

Верховный суд России вступился за дачников

Верховный суд России вступился за права дачников в спорах с «Газпромом» о сносе построек из-за их слишком близкого расположения к трубопроводам. На сегодняшний день тысячи владельцев участков оказались в непростой ситуации: разрешения на строительство им выдавали по всем правилам, но 
18 сентября 2018, 10:14
На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей

На ремонт Самарского районного суда потратят более миллиона рублей

В Самаре за 1 млн 100 тысяч рублей отремонтируют здание Самарского районного суда, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об угловом строении по адресу Куйбышева 62 - Венцека 30. Это здание, напротив памятнику Ленину, входит в региональный перечень 
27 августа 2018, 10:32
Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова

Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова

В Приволжском районе завершено расследование уголовного дела, которое завели на жителя Самарской области за вырубку леса. В апреле в дежурную часть обратился сотрудник лесничества. Он рассказал, что неизвестный мужчина в районе села Обшаровка рубит дерево. Полицейские задержали злоумышленника на месте 
8 августа 2018, 11:49
Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре

Почему размещение шестого кассационного суда выгодно Самаре

На территории Самарской области будет работать один из девяти кассационных судов страны. В нем можно будет пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Соответствующее решение накануне в третьем чтении приняла Государственная дума. Как уже 

18 июля 2018, 10:40
В Люксембурге посадят вишни и яблони из Тамбова

В Люксембурге посадят вишни и яблони из Тамбова

На территории посольства России в Люксембурге появятся яблоневые и вишневые сады из тамбовских саженцев. Эту идею предложил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Чиновник встретился с послом в Люксембурге Виктором Сорокиным, который показал ему старинный замок, где находится российское посольство. 
11 мая 2018, 08:38
Росток сталинградского тополя посадили в Самаре

Росток сталинградского тополя посадили в Самаре

Самарчанка Татьяна Выводнова рассказала в "Инстраграме", что 25 апреля в Самаре посадили необычное деревце - росток сталинградского тополя, пережившего оборону города и расцветшего после победы в Сталинградской битве. Кроме Самары, такие топольки появятся ещё в Оренбурге, Саратове, Орле, Липецке 
26 апреля 2018, 07:00
В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой

В блогах: о стоимости кустов и деревьев в сквере на Полевой

Блогер Владислав Харчев показал, "во сколько городу обошлись кусты и деревца в сквере около Дома сельского хозяйства на улице Полевой".

"Недавно проходя там, заметил на посаженных растениях какие-то бумажки, на каждом кусте. Оказывается, это ценники. Итак, кизильник - 
8 декабря 2017, 11:18
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