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2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области
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2 апреля 2018, 08:44
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Появились хорошие новости от синоптиков из Самары
В Самаре в начале следующей недели ожидается теплая погода – до +6 градусов. До такой температуры воздух на улице может прогреться уже в понедельник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«В последний день марта на территории …
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30 марта 2018, 03:49
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Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре
В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров.
«28 …
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29 марта 2018, 09:36
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616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары
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29 марта 2018, 09:12
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Аномально холодная погода ожидается в выходные в Самарской области
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22 февраля 2018, 03:27
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Погода в Самаре: на смену холодам придут потепление и снегопады
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19 февраля 2018, 08:49
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В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание
Сильные снегопады, которые накрыли Самарскую область в последние дни, стали следствием того, что регион накрыл Средиземноморский циклон. Его влияние будет ощущаться вплоть до 6 февраля. На вторник синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки. Дневная температура составит -3…-8 градусов.
Однако вскоре циклонические …
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6 февраля 2018, 09:28
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Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные
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24 августа 2017, 07:02
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Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды
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23 июля 2017, 04:44
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Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?
Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. «Циклонический вихрь, нашумевший на Средней Волге своими ветрами и сильными дождями, уходит, заполняясь, на Верхнюю Волгу», - констатируют специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС». «В размытом поле старого циклона, преимущественно в …
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10 июля 2017, 01:58
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К пятнице в Самаре станет прохладнее
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4 июля 2017, 09:40
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Аномальное потепление, которое ждет 63 регион в ближайшие дни, негативно повлияет на здоровье жителей
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28 января 2016, 03:18