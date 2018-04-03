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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

Несмотря на то, что приближается середина весны, 1 апреля больше напоминало зиму. На регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков.

Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от 

2 апреля 2018, 08:44
Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

В Самаре в начале следующей недели ожидается теплая погода – до +6 градусов. До такой температуры воздух на улице может прогреться уже в понедельник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В последний день марта на территории 
30 марта 2018, 03:49
Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров. 

«28 
29 марта 2018, 09:36
616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары

616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары

С улиц Самары за текущий сезон вывезли около 616 тысяч тонн снега. Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, в ночь на среду, 28 марта, начался снегопад, и город засыпало снегом. Причем, по прогнозам синоптиков, природа может это повторить в 
29 марта 2018, 09:12
Аномально холодная погода ожидается в выходные в Самарской области

Аномально холодная погода ожидается в выходные в Самарской области

В Самарской области в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода, прогнозируют синоптики.

«В период с 23 по 28 февраля 2018 года местами в Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических норм на 9° и 
22 февраля 2018, 03:27
Погода в Самаре: на смену холодам придут потепление и снегопады

Погода в Самаре: на смену холодам придут потепление и снегопады

На смену морозам, которые стояли в Самарской области на минувшей неделе, в ближайшие дни в регион придет потепление. Днем 19 февраля синоптики обещают температуру -4...-9 градусов. В ночь на вторник и на среду будет холодать до -9...-13 градусов. Днем 20 

19 февраля 2018, 08:49
В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание

В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание

Сильные снегопады, которые накрыли Самарскую область в последние дни, стали следствием того, что регион накрыл Средиземноморский циклон. Его влияние будет ощущаться вплоть до 6 февраля. На вторник синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки. Дневная температура составит -3…-8 градусов.

Однако вскоре циклонические 

6 февраля 2018, 09:28
Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные

Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные

В Самарской области ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют местами по региону кратковременные дожди, грозы, уже в пятницу, 25 августа. Дождь, по данным Гисметео, ожидается и в воскресенье. При этом температура воздуха начнет понижаться. В ночное время столбик термометра может опуститься до +11, 

24 августа 2017, 07:02
Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Завтра, 24 июля, по Самарской области пройдет грозовой фронт, информирует региональный ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, ночью ожидается небольшой, умеренный, местами сильный дождь, гроза, возможен град.

Днем 24 июля местами пройдет кратковременный дождь, 
23 июля 2017, 04:44
Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?

Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. «Циклонический вихрь, нашумевший на Средней Волге своими ветрами и сильными дождями, уходит, заполняясь, на Верхнюю Волгу», - констатируют специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС». «В размытом поле старого циклона, преимущественно в 
10 июля 2017, 01:58
К пятнице в Самаре станет прохладнее

К пятнице в Самаре станет прохладнее

К пятнице в Самаре ожидается понижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, в дневные часы столбик термометра покажет от 18 до 23 градусов по Цельсию. В ночное время - +13.

«Во вторник, 4 июля, на Средней Волге сохранит свое влияние поле повышенного 

4 июля 2017, 09:40
Аномальное потепление, которое ждет 63 регион в ближайшие дни, негативно повлияет на здоровье жителей

Аномальное потепление, которое ждет 63 регион в ближайшие дни, негативно повлияет на здоровье жителей

Морозы отступают. Вслед за аномально холодной погодой в Самару придет аномально теплая. Уже в субботу столбик термометра поднимется до минус трех градусов. А в среду ожидается около нуля. Получается, перепад температур составит больше 20 градусов. Причина - в атлантическом циклоне, 
28 января 2016, 03:18
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