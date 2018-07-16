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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08
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Двое пожилых мужчин выпали из многоэтажек в Тольятти
Утром, 16 июля в Тольятти произошли две похожие трагедии. Как сообщили очевидцы, с одного из верхних этажей дома на бульваре Космонавтов упал пожилой мужчина. Спустя час еще один пожилой человек выпал из многоэтажки на бульваре Королева, пишет паблик «Происшествия …
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16 июля 2018, 10:26
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В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод
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13 июля 2018, 07:51
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Распятого "человека-биткоина" нашли в лесу в Тольятти
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13 июля 2018, 09:04
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Монтера убило рельсами на железной дороге в Самарской области
В Самарской области при работах на железной дороге погиб 50-летний монтер. Мужчина участвовал в укладке железнодорожных путей на станции Кинель. Рабочего убило соскользнувшими с укладочного крана рельсами. Трагедия произошла вечером 25 июня. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны …
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29 июня 2018, 05:00
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Женщине поездом отрезало стопу и кисть руки в Самарской области
2 мая произошло очередное ЧП на железной дороге в Самарской области. В 13:58 на станции «Кротовка» поезд сбил 75-летнюю женщину.
Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшая шла вдоль путей. Она попала в габариты проезжающего поезда и состав ее задел. …
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3 мая 2018, 09:38
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50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево
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28 апреля 2018, 02:48
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Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани
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28 марта 2018, 11:04