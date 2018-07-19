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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно 
19 июля 2018, 10:08
Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

В ночь на четверг, 19 июля, в квартире на втором этаже двухэтажного дома №22 А на улице Пугачевской в Кировском районе обрушился потолок. Это произошло еще в 03:16. На фотографиях, предоставленных жильцами квартиры, видно, что свалилось не только декоративное потолочное 
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Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани

В Сызрани произошел небольшой пожар — внезапно вспыхнула трава у школы №10 в Юго-Западном районе. Один из жильцов расположенной по соседству многоэтажки заснял происходящее на видео. По его словам, пожар тушили дети и водитель проезжавшей мимо «ГАЗели».

Судя по видеозаписи, трава 

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Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

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Ленинский суд Грозного 15 июня признал содержимое скандального сообщества «Бога нет» экстремистским. Иск от чеченских активистов был подан 17 апреля этого года.

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13 июля 2015, 04:36
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