|
В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок
В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно …
|
19 июля 2018, 10:08
|
Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре
|
19 июля 2018, 03:09
|
Дети тушили пожар собственными майками в Сызрани
|
19 июля 2018, 11:33
|
Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре
|
18 июля 2018, 11:48
|
Администрацией «ВКонтакте» заблокировано сообщество «Бога нет» по решению суда Чечни
|
13 июля 2015, 04:36