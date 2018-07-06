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Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США
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14 июня 2018, 09:59
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В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ
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8 мая 2018, 12:49
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На майские праздники вырос спрос на поездки по России
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7 мая 2018, 09:06
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В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных
В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.
Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное …
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3 мая 2018, 09:13
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Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута
Сегодня, 25 ноября, в самарском аэропорту Курумоч 34 пассажирам более 11 часов пришлось ожидать вылета в Стамбул, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
«Воздушное судно должно было вылететь в 00:50. Но из-за плохих метеоусловий рейс отложили. …
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25 ноября 2017, 03:57
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«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс
В самарском международном аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, передает в соцсети «ВКонтакте» телеграммканал Mash.
Судя по видео, мужчина заблудился в стеклянных пространствах недавно построенного аэроузла. Пробив …
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19 ноября 2017, 05:08
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За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области
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3 мая 2017, 04:23
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Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения
Самарский международный аэропорт «Курумоч» вошел в список транспортных хабов федерального значения. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. Согласно документу, такой статус присвоен 91 российской воздушной гавани. Понятие аэропорт федерального значения означает, что он …
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25 апреля 2016, 11:08