Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.



«Воздушное судно должно было вылететь в 00:50. Но из-за плохих метеоусловий рейс отложили. … Сегодня, 25 ноября, в самарском аэропорту Курумоч 34 пассажирам более 11 часов пришлось ожидать вылета в Стамбул,со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.«Воздушное судно должно было вылететь в 00:50. Но из-за плохих метеоусловий рейс отложили.