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500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»

500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»

Стадион "Самара Арена", на котором проводились игры Чемпионата мира по футболу перейдет в собственность 63-го региона с 1 января 2019 года. При этом содержание 45-тысячника обойдется примерно в 500 миллионов рублей ежегодно. Об этом, подводя итоги завершающегося мундиаля для Самары, 

13 июля 2018, 10:51
Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре

Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре

В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фанфест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской 
12 июля 2018, 11:10
Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным

Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным

Полицейские из российской столицы нашли британского болельщика, которого родственники искали по всей России. Мужчина жив и здоров, и сейчас находится в одной из столичных гостиниц.

"В полицию поступила информация об утрате родственниками связи с гражданином Великобритании Дугласом Мортоном. В 
12 июля 2018, 10:42
600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
 
Напомним, что после завершения мундиаля 
12 июля 2018, 04:22
Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту

Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту

Во время чемпионата мира по футболу пассажиропоток в самарском аэропорту «Курумоч» бил все рекорды. По подсчетам представителей воздушной гавани, с 11 июня «Курумоч» обслужил 349,5 тысяч пассажиров. Причем, более 224 тысяч из них воспользовались внутренними линиями, а 104,8 тысяч — 

11 июля 2018, 12:00
Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону

Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону

В пятницу ночью, в 4:05 6 июля из самарского аэропорта «Курумоч» вылетел самолет в Барселону. Он должен был отправиться в путь еще в 12:45 в четверг, 5 июля. В общей сложности, задержка вылета составила 15 часов 30 минут.

В 
6 июля 2018, 12:04
Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута

Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута

Сегодня, 25 ноября, в самарском аэропорту Курумоч 34 пассажирам более 11 часов пришлось ожидать вылета в Стамбул, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

«Воздушное судно должно было вылететь в 00:50. Но из-за плохих метеоусловий рейс отложили. 
25 ноября 2017, 03:57
«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс

«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс

В самарском международном аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, передает в соцсети «ВКонтакте» телеграммканал Mash.
 
Судя по видео, мужчина заблудился в стеклянных пространствах недавно построенного аэроузла. Пробив 
19 ноября 2017, 05:08
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