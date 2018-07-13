|
500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»
|
13 июля 2018, 10:51
|
Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фанфесте в Самаре
В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фанфест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской …
|
12 июля 2018, 11:10
|
Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным
|
12 июля 2018, 10:42
|
600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре
За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
|
12 июля 2018, 04:22
|
Рекордный пассажиропоток зафиксировали в дни ЧМ-2018 в самарском аэропорту
|
11 июля 2018, 12:00
|
Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону
|
6 июля 2018, 12:04
|
Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута
Сегодня, 25 ноября, в самарском аэропорту Курумоч 34 пассажирам более 11 часов пришлось ожидать вылета в Стамбул, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
«Воздушное судно должно было вылететь в 00:50. Но из-за плохих метеоусловий рейс отложили. …
|
25 ноября 2017, 03:57
|
«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс
В самарском международном аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, передает в соцсети «ВКонтакте» телеграммканал Mash.
Судя по видео, мужчина заблудился в стеклянных пространствах недавно построенного аэроузла. Пробив …
|
19 ноября 2017, 05:08