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За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области
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3 мая 2017, 04:23
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Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса
Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил …
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27 января 2017, 09:44
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Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч
Во вторник, 18 октября, в Самаре умер пассажир самолета при посадке в аэропорту Курумоч, сообщил портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Трагедия случилась примерно в пять часов утра. Умер пассажир авиарейса, следовавшего из Краснодара в …
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19 октября 2016, 09:47
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У непристегнутого самарца нашли героин в ботинке
В Куйбышевском районе Самары сотрудники ДПС задержали мужчину с наркотиками.
Как передает ГУ МВД по Самарской области, в транспортном потоке инспекторы заметили Daewoo, пассажир которого не был пристегнут. Полицейские решили остановить иномарку. Во время составления протокола сотрудники полиции обратили внимание на …
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17 сентября 2016, 05:54
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Пассажирский самолет Москва – Таджикистан экстренно сел в Самаре из-за дебошира
В ночь на 2 сентября в Самаре экстренно сел пассажирский самолет А320, следовавший из Москвы в Таджикистан, сообщает «Интерфакс».
Борт «Уральских авиалиний» направлялся в аэропорт Куляба. Во время полета один из пассажиров неожиданно стал агрессивен. Гражданин Таджикистана пытался …
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2 сентября 2016, 03:58
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Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения
Самарский международный аэропорт «Курумоч» вошел в список транспортных хабов федерального значения. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. Согласно документу, такой статус присвоен 91 российской воздушной гавани. Понятие аэропорт федерального значения означает, что он …
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25 апреля 2016, 11:08
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Самарский аэропорт «Курумоч» вошел в список аэропортов федерального значения
Распоряжение за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ. Документ относит 91 российскую воздушную гавань к аэропортам федерального значения. Как пишет «Российская газета», такой статус предполагает, что данный аэропорт нужен для организации воздушного сообщения между …
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23 апреля 2016, 11:41
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Пассажиропоток вырос
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6 апреля 2016, 04:04