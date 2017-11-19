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3 мая 2017, 04:23
Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Самарская железнодорожная поликлиника прокомментировала смерть пассажира автобуса

Речь о смерти пассажира в муниципальном автобусе №37. ЧП произошло вечером 25 января рядом с театром кукол на улице Л.Толстого. 43-летнему мужчине внезапно стало плохо. Ни кондуктор, ни другие пассажиры не смогли дозвониться до скорой помощи. Тогда водитель решил 
27 января 2017, 09:44
Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч

Пассажир рейса «Краснодар-Самара» умер при посадке в аэропорту Курумоч

Во вторник, 18 октября, в Самаре умер пассажир самолета при посадке в аэропорту Курумоч, сообщил портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Трагедия случилась примерно в пять часов утра. Умер пассажир авиарейса, следовавшего из Краснодара в 
19 октября 2016, 09:47
У непристегнутого самарца нашли героин в ботинке

У непристегнутого самарца нашли героин в ботинке

В Куйбышевском районе Самары сотрудники ДПС задержали мужчину с наркотиками.

Как передает ГУ МВД по Самарской области, в транспортном потоке инспекторы заметили Daewoo, пассажир которого не был пристегнут. Полицейские решили остановить иномарку. Во время составления протокола сотрудники полиции обратили внимание на 

17 сентября 2016, 05:54
Пассажирский самолет Москва – Таджикистан экстренно сел в Самаре из-за дебошира

Пассажирский самолет Москва – Таджикистан экстренно сел в Самаре из-за дебошира

В ночь на 2 сентября в Самаре экстренно сел пассажирский самолет А320, следовавший из Москвы в Таджикистан, сообщает «Интерфакс».

Борт «Уральских авиалиний» направлялся в аэропорт Куляба. Во время полета один из пассажиров неожиданно стал агрессивен. Гражданин Таджикистана пытался 
2 сентября 2016, 03:58
Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения

Аэропорт «Курумоч» вошел в список хабов федерального значения

Самарский международный аэропорт «Курумоч» вошел в список транспортных хабов федерального значения. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства России. Согласно документу, такой статус присвоен 91 российской воздушной гавани. Понятие аэропорт федерального значения означает, что он 

25 апреля 2016, 11:08
Самарский аэропорт «Курумоч» вошел в список аэропортов федерального значения

Самарский аэропорт «Курумоч» вошел в список аэропортов федерального значения

Распоряжение за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ. Документ относит 91 российскую воздушную гавань к аэропортам федерального значения. Как пишет «Российская газета», такой статус предполагает, что данный аэропорт нужен для организации воздушного сообщения между 
23 апреля 2016, 11:41
Пассажиропоток вырос

Пассажиропоток вырос

Пассажиропоток аэропорта Курумоч за первые три месяца 2016 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го до 420,5 тысячи человек. Авиакомпании в первом квартале совершили более 2600 самолетовылетов, что на 330 меньше, чем год назад. При этом на 
6 апреля 2016, 04:04
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