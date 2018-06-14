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Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

В Самарской области в первый день лета, в пятницу, 1 июня, зарегистрировали экстремально низкую температуру воздуха – перекрыт абсолютный минимум. Холоднее всего было в Безенчуке – там столбик термометра опустился ниже 0. Предыдущее рекордное похолодание на 1 июня там регистрировали 
1 июня 2018, 12:15
Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области

Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области

В Самарской области 27 мая был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В поселке Авангард синоптики зафиксировали -3,5 градуса по Цельсию. Предыдущий температурный рекорд дня там фиксировали 46 лет назад – в 1971-м температура понижалась до минус 2,9 градуса, следует из 
28 мая 2018, 12:59
Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет 
21 мая 2018, 11:47
В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ

В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ

В Самаре во вторник, 8 мая, в небе заметили самолет времен ВОВ. Он пролетел над площадью Славы. Видео появилось в сети. В пресс-службе главы региона объяснили, что это репетиция к Параду Победы. Как уже сообщала «ТЕРРА», 9 на площади Куйбышева 

8 мая 2018, 12:49
На майские праздники вырос спрос на поездки по России

На майские праздники вырос спрос на поездки по России

Среди российских туристов билеты на самолеты и поезда внутри страны оказались в три раза более востребованными на майских праздниках, чем на зарубежные направления. Для сравнения: продажи авиабилетов заграницу с 27 апреля по 13 мая выросли на 11%, а внутренние рейсы 
7 мая 2018, 09:06
Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке

Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке

Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для волжской команды в нынешнем веке. 6 мая на стадионе «Самара Арена» собрались 40 619 человек. Эта посещаемость совсем немного не дотянула до рекорда ФНЛ, который был установлен в этот же день 

7 мая 2018, 09:45
В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.

Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное 
3 мая 2018, 09:13
Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году

Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году

Летом этого года в воздух может подняться крупнейший самолет в мире. Машина под названием Scaled Composites Stratolaunch Model 351 имеет два фюзеляжа и размах крыла более 117 метров. Правда, не исключается, что сроки могут сдвинуться. Связано это со сложной конструкцией 
18 апреля 2018, 05:10
Экс-инженер NASA собрал самый мощный в мире водяной пистолет

Экс-инженер NASA собрал самый мощный в мире водяной пистолет

Гигантское и не знающее аналогов необычное устройство уже попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой и мощный водяной пистолет в мире. Идея создания этой конструкции, которая функционирует по тому же принципу, что и обыкновенный водяной пистолет, пришла бывшему специалисту 

13 июля 2017, 05:14
Компания Volvo установила рекорд Гиннеса по распаковке самой большой игрушки

Компания Volvo установила рекорд Гиннеса по распаковке самой большой игрушки

Компания Volvo привезла трехлетнему мальчику в Соединенных Штатах самую большую в мире коробку с машиной. Внутри находился настоящий грузовик. Распаковку «игрушки» официально зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса как наиболее масштабную за всю историю.
Возле дома ребенка, который с малых лет 

13 июля 2017, 09:19
Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет

Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет

Porsche Cayenne угодил в книгу рекордов Гиннеса. Он отбуксировал в аэропорту Шарль-де-Голль самолет Airbus A380 массой 285 тонн.
Как поясняют эксперты, у Porsche Cayenne максимально допустимая нагрузка составляет 3,5 тонны. При этом транспортное средство смогло протащить аэробус на 43 метра 

2 мая 2017, 12:47
Самая короткая песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннеса

Самая короткая песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннеса

Песня «Pen-Pineapple-Apple-Pen» японского диджея Piko-Taro оказалась в Книге рекордов Гиннеса. Продолжительность композиции - всего 45 секунд, информирует The Straits Times. Главный герой ролика в причудливой одежде поет о том, что случится, если соединить ананас, яблоко и ручку.
Как говорят специалисты, 

28 октября 2016, 01:56
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