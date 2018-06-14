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Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области
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1 июня 2018, 12:15
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Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области
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28 мая 2018, 12:59
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Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области
В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет …
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21 мая 2018, 11:47
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В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ
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8 мая 2018, 12:49
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На майские праздники вырос спрос на поездки по России
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7 мая 2018, 09:06
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Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке
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7 мая 2018, 09:45
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В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных
В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.
Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное …
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3 мая 2018, 09:13
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Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году
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18 апреля 2018, 05:10
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Экс-инженер NASA собрал самый мощный в мире водяной пистолет
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13 июля 2017, 05:14
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Компания Volvo установила рекорд Гиннеса по распаковке самой большой игрушки
Компания Volvo привезла трехлетнему мальчику в Соединенных Штатах самую большую в мире коробку с машиной. Внутри находился настоящий грузовик. Распаковку «игрушки» официально зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса как наиболее масштабную за всю историю.
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13 июля 2017, 09:19
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Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет
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2 мая 2017, 12:47
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Самая короткая песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннеса
Песня «Pen-Pineapple-Apple-Pen» японского диджея Piko-Taro оказалась в Книге рекордов Гиннеса. Продолжительность композиции - всего 45 секунд, информирует The Straits Times. Главный герой ролика в причудливой одежде поет о том, что случится, если соединить ананас, яблоко и ручку.
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28 октября 2016, 01:56