Porsche Cayenne угодил в книгу рекордов Гиннеса. Он отбуксировал в аэропорту Шарль-де-Голль самолет Airbus A380 массой 285 тонн.
Как поясняют эксперты, у Porsche Cayenne максимально допустимая нагрузка составляет 3,5 тонны. При этом транспортное средство смогло протащить аэробус на 43 метра по полосе аэропорта в Париже.
Porsche Cayenne оказался первым серийным автомобилем, который отбуксировал летательный аппарат с таким весом. Прежнее достижение было «всего лишь» 127 тонн.
Отметим, новая версия Porsche Cayenne создана на платформе MLB Evo и получила обновленный дизайн. В 2016 году компания рапортовала о реализации свыше 70 тыс. экземпляров Cayenne.
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