В Сочи выступят циркачи из Книги рекордов Гиннесса С 18 июня по 29 июля в Сочи пройдет международная цирковая программа «Волшебная история». Светоцирковое шоу будет проходить в ледовом дворце «Большой», расположенном в Олимпийском парке. В нем свои таланты продемонстрируют профессионалы циркового искусства, получившие звания заслуженных артистов РФ, а также …