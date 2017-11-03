В Самарской губернской думе прошли слушания по проекту поправок в областной антиалкогольный закон. Напомним, одно из предложений - сократить время ночного запрета на продажу спиртного. Сейчас он действует с 22 часов до 10 утра. Если поправки примут окончательно и приведут в соответствие с федеральным законодательством, то запрет будет действовать только с 23 до 8 часов.
По словам чиновников, легальные продажи алкоголя с момента введения региональных ограничений в Самарской области упали более чем в два раза. Если в 2010 году в регионе продавалось более 3,2 млн декалитров спиртного, то в 2016-м лишь 1 миллион 408 тысяч декалитров. Такую статистику привел врио министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко. Отмена региональных ограничений и возврат к федеральному закону, по мнению областных властей, позволит значительно сократить долю контрафакта на рынке, стимулировать развитие легального бизнеса и пополнить бюджет. По разным оценкам, дополнительно от 220 до 500 миллионов рублей в год. Есть и социальный аспект проблемы, зачастую контрафактный алкоголь опасен для здоровья. Если в 2014 году было зафиксировано 36 летальных исходов от отравления спиртным, то в 2016-м - 319. За 9 месяцев текущего года на больничной койке оказались 1676 человек, употребивших «паленое» спиртное, на кладбище - 216.
Поправки в антиалкогольный закон депутаты на слушаниях поддержали. Теперь проект должен пройти профильный комитет. А затем документ отправят на общее заседание губдумы для принятия окончательного решения.
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