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«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
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Шотландский виски за 580 000 рублей оказался подделкой

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Как отмечается, миллионер из КНР Чжан Вэй купил бутылку самого дорого шотландского виски в швейцарском отеле Waldhaus Am See. Он заплатил 10 тысяч франков, что в 

3 ноября 2017, 10:51
До Нового года: В России проверят производителей шампанского и коньяка

До Нового года: В России проверят производителей шампанского и коньяка

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По информации Росалкогольрегулирования, объем рынка российского коньяка за первые шесть месяцев 2017-го увеличился на 12,2%. При этом выпуск своего сырья упал на 7%, а 

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Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минздрав не согласовал законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минздрав не согласовал законопроект, подразумевающий продажу спиртных напитков в Сети с 1 января 2018-го. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на замглаву ведомства Дмитрия Костенникова.
Как отмечается, Минфин не предложил мер по запрету доступа несовершеннолетних к данной продукции в 

30 октября 2017, 10:10
«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

«Высокий сезон»: Минпромторг предложил временную лицензию на продажу алкоголя

Минпромторг предложил новый вариант лицензии для продавцов алкоголя, который будет действовать только в течение нескольких месяцев. Об этом рассказывают "Известия".
Как следует из предложения министерства, такая схема удешевит получение лицензии: новое разрешение на полгода будет стоить продавцам 10 тысяч рублей, 

25 октября 2017, 10:17
У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

Перед входом в Самарскую губернскую думу сегодня утром состоялась акция против смягчения антиалкогольного закона. Напомним, сейчас алкогольные напитки не продаются с 22:00 до 10 часов утра. Время ночного запрета предполагается сократить на три часа с 23:00 до 8 утра. Репортаж 

24 октября 2017, 12:22
В Самаре хотят увеличить штрафы за испачканные стены

В Самаре хотят увеличить штрафы за испачканные стены

В Самаре предлагают значительно увеличить штрафы за рисунки на стенах зданий, отремонтированных к ЧМ-2018. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. Документ предусматривает административную ответственность за самовольное нанесение надписей и изображений на стены домов и в подъездах, а 

18 октября 2017, 08:02
Бесплатные поездки и компенсации: вопросами самарских пенсионеров займется специальная рабочая группа

Бесплатные поездки и компенсации: вопросами самарских пенсионеров займется специальная рабочая группа

Изменения в социальной сфере должны быть проанализированы. Новый глава региона Дмитрий Азаров поручил областным парламентариям продумать дальнейшие действия, просчитав при этом все риски и возможные последствия.

Виктор Сазонов, председатель Самарской губернской думы:
- По итогам обсуждения главой региона было принято решение 

29 сентября 2017, 11:36
В Самаре хотят разрешить продажу алкоголя в праздничные дни студентов и молодежи

В Самаре хотят разрешить продажу алкоголя в праздничные дни студентов и молодежи

В комитете по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы одобрили поправки о смягчении областного антиалкогольного закона. Планируется, что поправки внесут уже этой осенью. Предполагается снять запрет на продажу спиртного в День студента (25 января), Международный день студентов (17 ноября) 
19 сентября 2017, 01:45
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