До Нового года: В России проверят производителей шампанского и коньяка Кабмин распорядился осуществить внеплановые проверки производителей и продавцов шампанского, коньяка и бренди. Об этом рассказали "Известия".

По информации Росалкогольрегулирования, объем рынка российского коньяка за первые шесть месяцев 2017-го увеличился на 12,2%. При этом выпуск своего сырья упал на 7%, а …