Поправки в местном законе об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.
В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах Самарской области разрешается с 10 часов утра и до 22 вечера. А в воскресный выходной продажа крепких спиртосодержащих напитков заканчивается уже в 17 вечера, позднее можно приобрести только пиво.
Правда, многие жители области не одобрили инициативу. В связи с этим врио губернатора региона Дмитрий Азаров отложил решение вопроса.
- Давайте отложим принятие решений, еще раз подумаем, объясним людям, услышим их мнение и примем решение, которое будет поддержано обществом. Это крайне важно, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
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