В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж Блогер Владислав Харчев пожаловался, что в недавно отремонтированных туалетах на площади Куйбышева отсутствует разделение на "мужской" и "женский". "Никаких букв М и Ж или соответствующих пиктограмм и значков, призванных разделить посетителей по гендерному признаку, там нет. Может, это в честь Дня …