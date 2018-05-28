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Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов
Обеспечивать порядок на площади Куйбышева в Самаре во время проведения фестиваля болельщиков ЧМ будут сотрудники частных охранных предприятий. Постановление о выделении соответствующего финансирования подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.
Плата за работу охранников была определена на уровне 246,85 рубля на …
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28 мая 2018, 03:30
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11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область
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28 мая 2018, 01:13
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Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»
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24 мая 2018, 01:05
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К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»
В Самаре привлекут казаков к охране общественного порядка во время ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении областного правительства. Один час работы казачьего дружинника будет стоить 120 рублей. На субсидии могут рассчитывать только те казачьи общества, кто соответствует определенным критериям. …
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24 мая 2018, 12:39
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Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре
В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. …
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21 мая 2018, 01:35
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Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары
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27 апреля 2018, 01:04
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Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»
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10 апреля 2018, 02:12
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Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение
На днях патрульный экипаж Росгвардии, работавший в Автозаводском районе Тольятти, заметил подозрительный ВАЗ-21099. Легковушка ехала по внутриквартальной территории с выключенными фарами, выполняя всяческие замысловатые маневры. Стражи порядка предположили, что водитель машины может быть пьян.
После того как мужчину остановили, выяснилось, что …
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2 апреля 2018, 10:39
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Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам
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20 марта 2018, 01:03
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С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь
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16 ноября 2017, 01:50
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В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера
Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.
В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах …
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8 ноября 2017, 10:15