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Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов

Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов

Обеспечивать порядок на площади Куйбышева в Самаре во время проведения фестиваля болельщиков ЧМ будут сотрудники частных охранных предприятий. Постановление о выделении соответствующего финансирования подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.

Плата за работу охранников была определена на уровне 246,85 рубля на 
28 мая 2018, 03:30
11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня сборная Швейцарии приедет в Самарскую область

11 июня в Самарскую область прибудет футбольная сборная Швейцарии. Самолет с игроками на борту приземлится в аэропорту «Курумоч». После этого команда отправится на свою базу, отель «Лада Ресорт» в Тольятти.

На 12 июня у подопечных Владимира Петковича запланирована открытая тренировка. 15 

28 мая 2018, 01:13
Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

В Самаре в рабочем режиме открыто движение по новому путепроводу, построенному на пересечении 
24 мая 2018, 01:05
К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»

К ЧМ-2018 выберут казаков для охраны стадиона «Самара Арена»

В Самаре привлекут казаков к охране общественного порядка во время ЧМ-2018 по футболу, говорится в соответствующем постановлении областного правительства. Один час работы казачьего дружинника будет стоить 120 рублей. На субсидии могут рассчитывать только те казачьи общества, кто соответствует определенным критериям. 

24 мая 2018, 12:39
Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. 
21 мая 2018, 01:35
Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары

Запрет на продажу алкоголя введут 1 мая в центре Самары

В Самаре, в центре города, 1 мая введут запрет на продажу алкоголя. Он будет временным. С 8 часов утра до 14:00 розничная продажа спиртного будет полностью запрещена на Вилоновской (участок от Чапаевской до Галактионовской), Красноармейской (от Галактионовской до Чапаевской), на 

27 апреля 2018, 01:04
Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу «разливаек». Об этом глава региона рассказал во вторник, 10 апреля, в ходе оглашения послания к депутатам Самарской губернской думы и жителям области. Мероприятие проходит в комплексе «МТЛ 
10 апреля 2018, 02:12
Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение

Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение

На днях патрульный экипаж Росгвардии, работавший в Автозаводском районе Тольятти, заметил подозрительный ВАЗ-21099. Легковушка ехала по внутриквартальной территории с выключенными фарами, выполняя всяческие замысловатые маневры. Стражи порядка предположили, что водитель машины может быть пьян.

После того как мужчину остановили, выяснилось, что 

2 апреля 2018, 10:39
Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

В Самаре предложили новые поправки в федеральный антиалкогольный закон. Продажу спиртного предлагают запретить в ночное время в кафе, расположенных в жилых домах. Этот вопрос во вторник, 20 марта, обсуждали депутаты в Самарской губернской думе. О новой инициативе рассказал председатель комитета 
20 марта 2018, 01:03
С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

С 16 ноября в Самаре запретят продавать алкоголь

В четверг, 16 ноября, после 22 часов в Самаре и других городах нельзя будет купить алкоголь. Это связано с праздничной датой: в пятницу, 17 ноября, Международный день студентов.  Эта дата входит в список дней, когда продажа алкоголя под запретом.
16 ноября 2017, 01:50
В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.

В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах 

8 ноября 2017, 10:15
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