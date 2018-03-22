В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.
Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. Его задержали сами сотрудники торговой точки, и вызвали полицию. На место прибыл старший дознаватель территориального подразделения органов внутренних дел. Гисматулин увидел человека в форме, он взял сковородку и ударил ей стража порядка по руке.
Суд признал ульяновца полностью виновным в совершенном преступлении. Он был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
|
«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре
|
22 марта 2018, 01:31
|
В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом
|
22 марта 2018, 01:04
|
Сюсин хочет УДО
Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, которого суд приговорил к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. Такое право у него появилось после отбывания половины срока наказания, теперь решение за служителями Фемиды. Судебное заседание намечено …
|
22 марта 2018, 12:18
|
Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске
|
22 марта 2018, 11:23
|
В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска
Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.
По данному факту возбуждено уголовное …
|
22 марта 2018, 10:32
|
Деньги СОФЖИ арестовали
|
20 марта 2018, 09:49
|
Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре
|
20 марта 2018, 09:16
|
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области
В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список …
|
19 марта 2018, 05:37
|
«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск
|
19 марта 2018, 09:39
|
Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре
В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: …
|
19 марта 2018, 07:31
|
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске
|
14 марта 2018, 09:18
|
В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку
|
14 февраля 2018, 04:16