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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2018г 
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«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре

В Самаре на улице Мориса Тореза в среду, 21 марта, произошло ДТП с 
22 марта 2018, 01:31
В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

На днях в полицию Безенчукского района обратился 18-летний парень, который заявил, что стал жертвой вымогателя. Молодой человек рассказал, что распивал спиртное с приятелями. Во время посиделки с одним из них у потерпевшего возник конфликт. Угрожая ножом, злоумышленник заявил, что студент 

22 марта 2018, 01:04
Сюсин хочет УДО

Сюсин хочет УДО

Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, которого суд приговорил к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. Такое право у него появилось после отбывания половины срока наказания, теперь решение за служителями Фемиды. Судебное заседание намечено 

22 марта 2018, 12:18
Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

На днях в магазин в микрорайоне В-1 в городе Жигулевске вошел покупатель. Мужчина спокойно прошел к полкам с товаром, взял оттуда продукты, спрятал их под одеждой и в карманы куртки и направился к выходу. Заметившие кражу сотрудники торговой точки попытались 

22 марта 2018, 11:23
В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

В изготовлении фальшивых банковских карт подозревают жителя Новокуйбышевска

Новокуйбышевские полицейские расследуют уголовное дело против местного жителя. Он обвиняется в изготовлении фальшивых платежных карт. По версии следствия, с их помощью злоумышленник перевел на счета подставных лиц 900 тысяч рублей из организации, в которой он работал.

По данному факту возбуждено уголовное 

22 марта 2018, 10:32
Деньги СОФЖИ арестовали

Деньги СОФЖИ арестовали

Областной Арбитражный суд вновь наложил арест на счета Самарского областного фонда жилья и ипотеки. «Замороженными» оказались свыше 14 миллионов рублей. Санкции введены в качестве обеспечительных мер по иску «Волжского социального банка», лишенного лицензии в конце 2013 года и находящегося сейчас 
20 марта 2018, 09:49
Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж.

По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды 

20 марта 2018, 09:16
1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

1000 рублей за экстремистскую музыку в соцсетях заплатит житель Самарской области

В Кинельском районе области осудили 21-летнего местного жителя. Он обвинялся в распространении экстремистских материалов в интернете. Прокурорская проверка показала, что молодой человек создал в соцсети страницу под вымышленным именем. На ней он размещал музыкальные треки, которые входят в Федеральный список 

19 марта 2018, 05:37
«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск

В экстренно приземлившемся в аэропорту Курумоч самолете Москва – Ульяновск летел экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков. Артиста пригласили выступить в Ульяновске на празднике в честь Дня воссоединения России и Крыма. Но из-за ухудшения метеоусловий – сильного ветра 18 марта самолет 
19 марта 2018, 09:39
Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: 

19 марта 2018, 07:31
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

В Ульяновске во дворе частного дома дикая лиса напала на собаку

14 февраля около 9:00 утра специалисты Центра ветеринарии получили сигнал об обнаружении трупа дикой лисы в Ленинском районе.
14 февраля 2018, 04:16
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