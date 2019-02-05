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В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек
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5 февраля 2019, 05:30
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В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой
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5 февраля 2019, 04:57
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Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей
В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, …
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5 февраля 2019, 03:05
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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»
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5 февраля 2019, 08:55
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Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов
На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета …
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18 января 2019, 02:23
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«Крылья» улетели на сборы
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15 января 2019, 08:10
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Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска
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14 января 2019, 12:37
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«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии
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28 июня 2018, 03:41
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«Гвардейцы» из Самарской области совершили марш-бросок на военном полигоне в Пензе
В окружном юнармейском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец-2» прошли военно-полевые сборы. Несколько дней самарские ребята, как и остальные «гвардейцы», проживали в палаточном городке на военном полигоне Пензенской области, осваивали огневую подготовку и преодолевали марш-бросок.
Лагерь «Гвардеец» – окружной общественно-значимый проект, который реализуется по …
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21 июня 2018, 06:06
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Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»
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23 апреля 2018, 09:57
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«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре
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23 марта 2018, 03:16
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Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» оказался под угрозой из-за морозов. Игру могут отменить, если похолодает до минус 15 градусов. Об этом сообщил директор стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев, передает 63.ru. Газон влажный, при таких низких …
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26 февраля 2018, 07:01
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ФК «Мордовия» проведет в Самаре второй домашний матч – с «Рубином»
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28 августа 2015, 12:04
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Самарская таможня в 2014 году перечислила в казну более 23,5 млрд рублей
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22 января 2015, 12:40
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"Крылья Советов" уступили в контрольном матче "Заре" из Луганска
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12 февраля 2014, 10:54
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