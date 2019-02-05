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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

За неделю, с 28 января по 3 февраля, в Самарской области слегли с гриппом или ОРВИ 12 557 человек. Причем, большинство пациентов живет в Самаре — 5565 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 4 февраля заболеваемость регистрируется 
5 февраля 2019, 05:30
В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

В Самаре Гелендваген застрял на трамвайных путях на Ново-Садовой

Вот вторник днем, 5 февраля, в Самаре неожиданно встало движение трамваев по направлению к Постникову оврагу. На трамвайных путях в районе пересечения Ново-Садовой и проспекта Ленина застрял Mercedes-Benz G-Сlass. Интересно, что рельсы, на которых завяз в снегу Гелендваген, обособлены, заезд 
5 февраля 2019, 04:57
Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, 
5 февраля 2019, 03:05
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» Евгений Башкиров перешёл в казанский «Рубин». Футболист подписал контракт на 1,5 года. В Самаре Башкиров играл с 2016 года. Здесь он прославился не только забитыми голами, но и скандалом. Осенью 2018-го его задержали инспекторы ГИБДД за вождение 
5 февраля 2019, 08:55
Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета 
18 января 2019, 02:23
«Крылья» улетели на сборы

«Крылья» улетели на сборы

Футболисты «Крыльев Советов» отправились на первый в 2019-м году учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 27 января. Тренерский штаб Миодрага Божовича взял на сбор 26 игроков. Среди них 6 новичков - полузащитники, имеющие опыт выступления 
15 января 2019, 08:10
Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дублирующий состав «Крыльев Советов» вышел из отпуска. Сейчас на базе футбольного клуба работают около 30 человек. В том числе 4 потенциальных новичка. Вратарь Богдан Овсянников уехал с основным составом на сбор в ОАЭ. Подробности о жизни самарского футбола смотрите в 
14 января 2019, 12:37
«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» продолжают готовиться к новому сезону чемпионата России по футболу. 27 июня игроки провели контрольный матч против китайского "Яньбянь Фуде". Встреча закончилась победой волжан со счетом 1:0. Единственный гол забил на 18-й минуте Тарас Бурлак.

Во время встречи у самарцев 

28 июня 2018, 03:41
«Гвардейцы» из Самарской области совершили марш-бросок на военном полигоне в Пензе

«Гвардейцы» из Самарской области совершили марш-бросок на военном полигоне в Пензе

В окружном юнармейском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец-2» прошли военно-полевые сборы. Несколько дней самарские ребята, как и остальные «гвардейцы», проживали в палаточном городке на военном полигоне Пензенской области, осваивали огневую подготовку и преодолевали марш-бросок.

 Лагерь «Гвардеец» – окружной общественно-значимый проект, который реализуется по 

21 июня 2018, 06:06
Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»

Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»

В Самаре в понедельник, 23 апреля, стартует продажа билетов на первый тестовый матч на футбольном стадионе «Самара Арена». Летом на этой площадке пройдут игры ЧМ-2018 по футболу. Первая пробная игра намечена на субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» 
23 апреля 2018, 09:57
«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

В Самаре в субботу, 24 марта, футболисты местного клуба «Крылья Советов» проведут во многом решающий для себя матч. Их соперником в рамках 29-го тура ФНЛ станет «Оренбург». В прошлом сезоне команды синхронно покинули элитный дивизион. А теперь борются за возвращение. 

23 марта 2018, 03:16
Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»

Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» оказался под угрозой из-за морозов. Игру могут отменить, если похолодает до минус 15 градусов. Об этом сообщил директор стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев, передает 63.ru. Газон влажный, при таких низких 
26 февраля 2018, 07:01
ФК «Мордовия» проведет в Самаре второй домашний матч – с «Рубином»

ФК «Мордовия» проведет в Самаре второй домашний матч – с «Рубином»

Сайт ФК «Крылья Советов» сообщает, что футболисты из саранского клуба «Мордовия» проведут в Самаре свой второй «домашний» матч. Он состоится на стадионе «Металлург» в рамках седьмого тура чемпионата РФПЛ в воскресенье, 30 августа. Соперником «Мордовии» будет ФК «Рубин» (Казань). Болельщики 
28 августа 2015, 12:04
Самарская таможня в 2014 году перечислила в казну более 23,5 млрд рублей

Самарская таможня в 2014 году перечислила в казну более 23,5 млрд рублей

35 миллионов 800 тысяч рублей принес в федеральный бюджет каждый таможенник Самарской области в прошлом году, в пересчете суммы полученных сборов на одну штатную единицу.
22 января 2015, 12:40

"Крылья Советов" уступили в контрольном матче "Заре" из Луганска

11 февраля самарский коллектив провел свой первый товарищеский матч на третьем учебно-тренировочном сборе в Турции. «Заря» из Луганска оказалась сильнее «Крыльев» - 1:0, на 65-й минуте матча отличился Данило, сообщает официальный сайт ФК «Крылья Советов».
«Второй тайм был до гола. 

12 февраля 2014, 10:54
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