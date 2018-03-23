4
30
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       8888888b.   d8b                              d8b      d8888  
 888       888  "Y88b  Y8P                              Y8P     d8P888  
 888       888    888                                          d8P 888  
 88888b.   888    888  888  888  888  888  888  888    8888   d8P  888  
 888 "88b  888    888  888  888  888  888  888  888    "888  d88   888  
 888  888  888    888  888  Y88  88P  888  888  888     888  8888888888 
 888 d88P  888  .d88P  888   Y8bd8P   Y88b 888 d88P     888        888  
 88888P"   8888888P"   888    Y88P     "Y8888888P"      888        888  
                                                        888             
                                                       d88P             
                                                     888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре

Как изменятся маршруты общественного транспорта на ЧМ-2018 в Самаре

Во время проведения ЧМ-2018 в Самаре появятся 225 спортивных автобусов и 70 спортивных трамваев. Половина из них новые, часть перенаправят с малонагруженных маршрутов Самары и Тольятти. Все машины пометят буквой «С». Они будут курсировать по маршрутам: стадион «Самара Арена» - 

14 марта 2018, 07:37
Андрей Тихонов и «Крылья Советов» продолжают битву за выход в РФПЛ

Андрей Тихонов и «Крылья Советов» продолжают битву за выход в РФПЛ

Обыграв «Тюмень», команда Андрея Тихонова «Крылья Советов» догнала в турнирной таблице «Оренбург», и продолжает битву за прямой выход в Премьер-лигу. Как уже сообщала «ТЕРРА», самарские футболисты, сражающиеся за возвращение в элиту отечественного футбола, из которой они вылетели в 2017 
12 марта 2018, 06:00
За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

В Самаре во вторник, 6 марта (за 100 дней до ЧМ-2018), организуют спортивный праздник. Он начнется в 11 часов на стадионе «Локомотив». В числе участников –  самарский посол ЧМ-2018, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и футболист клуба «Крылья Советов» 
6 марта 2018, 10:16
Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Матч четвертьфинала Кубка Росси по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» пройдет 4 апреля в Самаре

Российский футбольный союз официально озвучил дату проведения матча ¼ финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Встреча состоится 4 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре.

Напомним, футбольный поединок был должен состояться еще 28 февраля, однако этому помешала погода. Температура воздуха 

6 марта 2018, 08:43
Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре

Болельщикам вернут деньги за билеты на февральский матч в Самаре

В Самаре «Крылья Советов» сообщили о порядке возврата билетов на несостоявшийся матч с московским клубом «Спартак». Матч 1/4 финала Кубка России по футболу должны были сыграть 28 февраля на самарском стадионе «Металлург». Но игра не состоялась, по данным «КС», из-за 
2 марта 2018, 11:20
Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»

Названы место и возможная дата перенесенной игры «Крылья Советов» - «Спартак»

Появилась предварительная информация о месте и дате проведения перенесенного матча «Крылья Советов» - «Спартак» в 1/4 финала Кубка России по футболу. Напомним, игра была назначена на 28 февраля в Самаре на стадионе «Металлург». Но не состоялась – по данным «КС», 
1 марта 2018, 10:41
Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»

Газон на стадионе в Самаре может «остекленеть»

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» оказался под угрозой из-за морозов. Игру могут отменить, если похолодает до минус 15 градусов. Об этом сообщил директор стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев, передает 63.ru. Газон влажный, при таких низких 
26 февраля 2018, 07:01
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

31-летний житель Оренбуржья разместил объявление в тематических журналах о покупке дизельного топлива. 
14 февраля 2018, 12:26
Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Накануне ночью сотрудники полиции Оренбурга получили сообщение об ограблении продуктового магазина на улице Аксакова.

Как сообщила оперативным работникам 18-летняя “потерпевшая”, двое преступников проникли в магазин и, ударив продавца, похитили из кассы 4 тысячи рублей.

Но в ходе оперативно-разыскных действий правоохранители установили, что 

12 февраля 2018, 04:31
«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с  новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного 

10 ноября 2017, 05:29
ФК «Мордовия» проведет в Самаре второй домашний матч – с «Рубином»

ФК «Мордовия» проведет в Самаре второй домашний матч – с «Рубином»

Сайт ФК «Крылья Советов» сообщает, что футболисты из саранского клуба «Мордовия» проведут в Самаре свой второй «домашний» матч. Он состоится на стадионе «Металлург» в рамках седьмого тура чемпионата РФПЛ в воскресенье, 30 августа. Соперником «Мордовии» будет ФК «Рубин» (Казань). Болельщики 
28 августа 2015, 12:04
«Крылья Советов» проиграли московскому ЦСКА

«Крылья Советов» проиграли московскому ЦСКА

Матч 2-го тура Российской футбольной премьер-лиги, в котором самарские "Крылья Советов" принимали вице-чемпиона прошлого сезона - московский "ЦСКА", стал одним из самых посещаемых в этом сезоне. Посмотреть на игру пришли больше 23 тысяч зрителей.

С самого начала поединка "Крылья" 
27 июля 2015, 01:04

"Крылья Советов" завершили победой первый зарубежный сбор

Самарские "Крылья Советов" одержали победу над клубом 3-го дивизиона первенства Бельгии, сообщает пресс-служба ПФК.
 
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу волжан. Победные голы команде принесли Мелихов на 40-й минуте и Махмудов на 79-й.

После игры футболисты "Крыльев" поехали в 
8 июля 2015, 01:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх