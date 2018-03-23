В Самаре в субботу, 24 марта, футболисты местного клуба «Крылья Советов» проведут во многом решающий для себя матч. Их соперником в рамках 29-го тура ФНЛ станет «Оренбург». В прошлом сезоне команды синхронно покинули элитный дивизион. А теперь борются за возвращение. Сейчас соперники обладают равным количеством очков (по 60) и занимают 2-3-ю строчку в турнирной таблице. Но гости имеют преимущество, так как игра первого круга завершилась в их пользу. В матче с «Оренбургом» самарцам не смогут помочь два футболиста основного состава: форвард Александр Соболев и полузащитник Олег Ланин, которые сейчас находятся в расположении молодежной сборной России. Сербский полузащитник «Крыльев» Срджан Мияйлович приступил к восстановлению после повреждения, но пока занимается по индивидуальной программе. Начало поединка на стадионе «Металлург» в эту субботу - в 14:00.
«Если мы будем смотреть, как играли наши соперники, но сами не будем выигрывать, это бесполезно все. Нам нужно выходить, и мы ребятам говорим: "Не обращайте внимание ни на что, вы сами должны делать свою работу"», - заявил главный тренер ПФК «Крылья Советов» Андрей Тихонов.
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