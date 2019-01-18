|
Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»
|
18 января 2019, 02:57
|
С передачей стадиона «Самара Арена» на баланс области торопиться не будут
|
18 января 2019, 02:37
|
Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов
|
18 января 2019, 10:30
|
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба
В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
|
18 января 2019, 09:56
|
«Крылья» улетели на сборы
|
15 января 2019, 08:10
|
Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска
|
14 января 2019, 12:37
|
«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом
|
14 января 2019, 11:25
|
Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»
|
14 января 2019, 08:32