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«Бункер S» Эфир передачи от 15.01.2019  
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Кадровую политику обсудили на пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. У главы региона поинтересовались, почему министры спорта и культуры до сих пор находятся в статусе «врио».
 
- У человека должен быть шанс, время проявить себя у всех было, по 
18 января 2019, 02:57
С передачей стадиона «Самара Арена» на баланс области торопиться не будут

С передачей стадиона «Самара Арена» на баланс области торопиться не будут

Дальнейшую судьбу стадиона «Самара Арена» обсудили во  время пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. Выяснилось, что с передачей на баланс  региона торопиться не будут. Пока платят по 2 млн за игру. Возможно, передадут в 2019-м, возможно - в 
18 января 2019, 02:37
Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

В самарском аэропорту Курумоч на сутки задержали рейс Самара-Дубай. Ровно 25 часов 119 пассажиров не могли вылететь в Дубай. Самолет должен был отправиться в путь в 15:10 16  января,  а вылетел только в 16:28 17 января. Задержка произошла из-за позднего 
18 января 2019, 10:30
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
 
- Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого... 
18 января 2019, 09:56
«Крылья» улетели на сборы

«Крылья» улетели на сборы

Футболисты «Крыльев Советов» отправились на первый в 2019-м году учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 27 января. Тренерский штаб Миодрага Божовича взял на сбор 26 игроков. Среди них 6 новичков - полузащитники, имеющие опыт выступления 
15 января 2019, 08:10
Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дублирующий состав «Крыльев Советов» вышел из отпуска. Сейчас на базе футбольного клуба работают около 30 человек. В том числе 4 потенциальных новичка. Вратарь Богдан Овсянников уехал с основным составом на сбор в ОАЭ. Подробности о жизни самарского футбола смотрите в 
14 января 2019, 12:37
«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

В воскресенье, 13 января, форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с командой. Напомним, что он выступает за волжан с  2011 года. Официальные документы были оформлены в Москве, после того как игроки прошли медосмотр.

– «Крылья Советов», без сомнения, стали 
14 января 2019, 11:25
Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»

Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»

В воскресенье, 13 января, самарские «Крылья Советов» подписали документы об аренде защитника «Краснодара» Романа Шишкина. До конца сезона 2018/2019 футболист будет выступать за самарцев. Отметим, что он уже играл в цветах зелено-бело-синих в сезоне-2009 и провел на поле 25 матчей. 
14 января 2019, 08:32
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