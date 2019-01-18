Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио» Кадровую политику обсудили на пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. У главы региона поинтересовались, почему министры спорта и культуры до сих пор находятся в статусе «врио». … - У человека должен быть шанс, время проявить себя у всех было, по