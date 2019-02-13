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Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери
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13 февраля 2019, 10:18
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В блогах: Россия после поколения бандитов
О росте молодежной смертности сообщает блогер Игорь Кондратьев. "Все, у кого родные и друзья лежат на городских кладбищах Самары и Тольятти, хорошо знают, какое количество молодых ребят положили туда в лихие 90-е годы. Рожденные, как правило, в 70-е годы, …
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13 февраля 2019, 09:47
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В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней
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13 февраля 2019, 05:04
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В Самарской области появятся 5 автоклубов
Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и …
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13 февраля 2019, 04:05
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«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2
Самарская команда в очередном контрольном матче разгромила на главном поле Gloria Sports Arena пятую команду чемпионата Латвии, «Спартакс» (Юрмала). В отчете, опубликованном на официальном сайте самарского клуба, говорится, что после гола Дениса Ткачука в середине первого тайма волжане вдруг вскоре …
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12 февраля 2019, 05:47
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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»
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7 февраля 2019, 09:38
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Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"
Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, …
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6 февраля 2019, 08:46
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«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»
Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли …
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5 февраля 2019, 03:59
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Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»
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5 февраля 2019, 08:55
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В продажу поступили абонементы на оставшиеся до конца сезона домашние матчи «Крыльев Советов»
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17 января 2019, 03:45
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«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года
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9 декабря 2018, 09:39
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Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»
5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.
Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. …
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5 октября 2018, 04:35
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Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера
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5 октября 2018, 12:50
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«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии
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28 июня 2018, 03:41
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Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре
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25 июня 2018, 10:34
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Станислав Черчесов может возглавить сборную России по футболу
Хорошо известный любителям спорта Станислав Черчесов может возглавить сборную Российской Федерации по футболу. Сообщение об этом появилось ряде отечественных СМИ.
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21 июня 2016, 04:32
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