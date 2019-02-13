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Материалы по теме:

Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Современные Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
В блогах: Россия после поколения бандитов

В блогах: Россия после поколения бандитов

О росте молодежной смертности сообщает блогер Игорь Кондратьев. "Все, у кого родные и друзья лежат на городских кладбищах Самары и Тольятти, хорошо знают, какое количество молодых ребят положили туда в лихие 90-е годы. Рожденные, как правило, в 70-е годы, 
13 февраля 2019, 09:47
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
В Самарской области появятся 5 автоклубов

В Самарской области появятся 5 автоклубов

Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и 
13 февраля 2019, 04:05
«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2

Самарская команда в очередном контрольном матче разгромила на главном поле Gloria Sports Arena пятую команду чемпионата Латвии, «Спартакс» (Юрмала). В отчете, опубликованном на официальном сайте самарского клуба, говорится, что после гола Дениса Ткачука в середине первого тайма волжане вдруг вскоре 

12 февраля 2019, 05:47
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

В среду, 6 февраля, самарские «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с сербским «Партизаном». Напомним, что в Турции продолжается подготовка команды ко второй половине чемпионата России. Контрольная игра завершилась ничьей со счетом 0:0, соперники так и не смогли распечатать ворота друг 
7 февраля 2019, 09:38
Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК

Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"

Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, 
6 февраля 2019, 08:46
«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли 
5 февраля 2019, 03:59
Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» Евгений Башкиров перешёл в казанский «Рубин». Футболист подписал контракт на 1,5 года. В Самаре Башкиров играл с 2016 года. Здесь он прославился не только забитыми голами, но и скандалом. Осенью 2018-го его задержали инспекторы ГИБДД за вождение 
5 февраля 2019, 08:55
В продажу поступили абонементы на оставшиеся до конца сезона домашние матчи «Крыльев Советов»

В продажу поступили абонементы на оставшиеся до конца сезона домашние матчи «Крыльев Советов»

Клубные абонементы на весенние домашние матчи «Крыльев советов» уже в продаже. Пропуск на шесть заключительных матчей этого сезона с «Енисеем», «Арсеналом», «Рубином», «Уралом», «Уфой» и «Спартаком» можно купить за 1750 рублей. Для учеников спортшкол, инвалидов первой и второй групп, а 

17 января 2019, 03:45
«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года

«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года

8 декабря в рамках заключительного в этом году, 17-го тура чемпионата РПЛ «Крылья Советов» встречались с «Ростовом». Матч проходил на стадионе «Самара Арена».

Единственный гол в игре был забит на 11-й минуте. После фола на Мирале Самарджиче судья назначил пенальти в 

9 декабря 2018, 09:39
Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.

Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. 

5 октября 2018, 04:35
Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов ушел с поста главного тренера «Крыльев Советов». 5 октября он провел тренировку с командой, которая стала дня него последней в рамках работы в клубе. Перед тем, как покинуть расположение «КС», Андрей Валерьевич тепло попрощался с игроками и сотрудниками 

5 октября 2018, 12:50
«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» одержали вторую победу на сборах в Сербии

«Крылья Советов» продолжают готовиться к новому сезону чемпионата России по футболу. 27 июня игроки провели контрольный матч против китайского "Яньбянь Фуде". Встреча закончилась победой волжан со счетом 1:0. Единственный гол забил на 18-й минуте Тарас Бурлак.

Во время встречи у самарцев 

28 июня 2018, 03:41
Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров и главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в воскресенье, 24 июня – накануне матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай. Игра состоится в понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена». Вчера российская сборная провела тренировку 
25 июня 2018, 10:34
Станислав Черчесов может возглавить сборную России по футболу

Станислав Черчесов может возглавить сборную России по футболу

Хорошо известный любителям спорта Станислав Черчесов может возглавить сборную Российской Федерации по футболу. Сообщение об этом появилось ряде отечественных СМИ.
Так или иначе, РФС ищет специалиста, который сможет "подтянуть" уровень команды к старту ЧМ-2018. Леонид Слуцкий намерен покинуть пост. Черчесов 

21 июня 2016, 04:32
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