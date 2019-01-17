Клубные абонементы на весенние домашние матчи «Крыльев советов» уже в продаже. Пропуск на шесть заключительных матчей этого сезона с «Енисеем», «Арсеналом», «Рубином», «Уралом», «Уфой» и «Спартаком» можно купить за 1750 рублей. Для учеников спортшкол, инвалидов первой и второй групп, а также для детей, как всегда, предусмотрена скидка. Купить абонемент можно в клубных магазинах «Крыльев» на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила Спорта».
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Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»
Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.
Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных …
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16 января 2019, 04:22
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«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года
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9 декабря 2018, 09:39
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«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко
Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал новым голосом системы «Яндекс.Навигатор». Белорусский футболист записал 120 фраз, которые ведут водителей по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в версиях приложения для всех мобильных устройств.
Стоит отметить, что навигатор уже обзавелся голосами многих знаменитостей. …
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26 ноября 2018, 05:00
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«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в Кубке России
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1 ноября 2018, 10:39
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Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»
5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.
Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. …
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5 октября 2018, 04:35
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Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера
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5 октября 2018, 12:50
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Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»
Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. …
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4 октября 2018, 03:16