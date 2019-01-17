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Материалы по теме:

Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»

Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»

Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.

Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных 

16 января 2019, 04:22
«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года

«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года

8 декабря в рамках заключительного в этом году, 17-го тура чемпионата РПЛ «Крылья Советов» встречались с «Ростовом». Матч проходил на стадионе «Самара Арена».

Единственный гол в игре был забит на 11-й минуте. После фола на Мирале Самарджиче судья назначил пенальти в 

9 декабря 2018, 09:39
«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко

«Яндекс.Навигатор» «заговорил» голосом футболиста Сергея Корниленко

Форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко стал новым голосом системы «Яндекс.Навигатор». Белорусский футболист записал 120 фраз, которые ведут водителей по маршруту. Голос Сергея Корниленко доступен в версиях приложения для всех мобильных устройств.

Стоит отметить, что навигатор уже обзавелся голосами многих знаменитостей. 

26 ноября 2018, 05:00
«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в Кубке России

«Крылья Советов» проиграли «Краснодару» в Кубке России

1 ноября самарские «Крылья Советов» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу принимали «Краснодар». Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. Счет открыли волжане на 54-й минуте. После подачи с левого фланга Александр Соболев головой отправил мяч в сетку 

1 ноября 2018, 10:39
Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

Миодрага Божовича представили в качестве нового главного тренера «Крыльев Советов»

5 октября «Крыльям Советов» представили нового главного тренера. Как и сообщалось ранее, команду возглавил черногорский специалист Миодраг Божович. Именно ему и предстоит выводить команду на игру с московским «Динамо», которая намечена на 6 октября.

Миодраг Божович хорошо известен российским любителям футбола. 

5 октября 2018, 04:35
Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов попрощался с Самарой: «Крылья Советов» объявили об отставке главного тренера

Андрей Тихонов ушел с поста главного тренера «Крыльев Советов». 5 октября он провел тренировку с командой, которая стала дня него последней в рамках работы в клубе. Перед тем, как покинуть расположение «КС», Андрей Валерьевич тепло попрощался с игроками и сотрудниками 

5 октября 2018, 12:50
Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»

Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»

Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. 

4 октября 2018, 03:16
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