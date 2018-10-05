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Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»

Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо»

Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. 

4 октября 2018, 03:16
Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович

Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович

Возможно, в ближайшее время самарские «Крылья Советов» ждут серьезные кадровые перестановки: по информации осведомленных источников у команды появится новый главный тренер. Среди возможных преемников Андрея Тихонова на этом посту называют черногорского специалиста Миодрага Божовича. Скорее всего, рокировка произойдет после домашней 
4 октября 2018, 09:30
Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»

Матч Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет на «Самара Арене»

3 октября в Доме футбола прошла жеребьевка, в которой определились места проведения поединков 1/8 финала Кубка России. По ее итогам «Крылья Советов» и «Краснодар» будут бороться за путевку в четвертьфинал на стадионе «Самара Арена».

Проведение матчей 1/8 запланировано на 31 октября 

3 октября 2018, 02:15
В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги

В «Крыльях Советов» рассказали, как клуб собирается зарабатывать деньги

С начала этого сезона самарский футбольный клуб «Крылья Советов» смог подписать, не считая мелких, уже три крупных соглашения о спонсорстве - с букмекерской компанией, производителем газированных напитков и сетью предприятий быстрого питания. Суммы не разглашаются, но по оценкам экспертов речь 

11 сентября 2018, 10:17
«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.

Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы 
7 сентября 2018, 12:42
«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

В воскресенье, 5 августа, самарские «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Оренбург». Поболеть за любимые команды на матч пришли 22 930 зрителей. Встреча завершилась разгромом хозяев - они уступили соперникам с унизительнм счетом 0:3. Причем, все три мяча влетели 
5 августа 2018, 10:55
«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

Во вторник, 31 июля, по окончании матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА прошла традиционная итоговая пресс-конференция. Напомним, что игра завершилась ничьей, со счетом 0:0. Команды сражались практически на равных. 
 
- Вначале мы действительно нервничали, потому что это игра 
31 июля 2018, 11:13
Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами.  В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.

За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально 
12 июля 2018, 11:00
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