Андрей Тихонов ушел с поста главного тренера «Крыльев Советов». 5 октября он провел тренировку с командой, которая стала дня него последней в рамках работы в клубе. Перед тем, как покинуть расположение «КС», Андрей Валерьевич тепло попрощался с игроками и сотрудниками клуба.
– Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в "Крыльях". Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены, - сказал Андрей Тихонов.
Андрей Тихонов пришел в «Крылья Советов» в качестве главного тренера 1 июня прошлого года. Под его руководством команда провела сезон 2017/2018 в Футбольной национальной лиге. По итогам первенства клуб занял вторую строчку в турнирной таблице и получил право на выход в РПЛ. Начало нового сезона в элите российского футбола сложилось для клуба неудачно. Из девяти первый матчей команда проиграла шесть, один свела на ничью и только дважды добилась победы. Сейчас «КС» занимают предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице.
В качестве преемника Тихонова на тренерском посту называется имя Миодрага Божовича. Ожидается, что он поведет команду на игру против «Динамо», которая состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена».
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