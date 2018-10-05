Миодраг Божович может возглавить «Крылья Советов» уже перед матчем с «Динамо» Миодрага Божовича могут заявить в качестве главного тренера «Крыльев Советов» уже на матче с московским «Динамо». Игра состоится 6 октября на стадионе «Самара Арена». Для завершения процесса смены наставника осталось решить несколько технических моментов. Об этом сообщили «ТЕРРЕ» собственные источники. …